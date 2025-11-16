傳高市早苗擬修改「無核三原則」　日媒：引發九州沖繩民眾憂慮

日本傳媒11月14日傳出首相高市早苗考慮修改「無核三原則」後，日媒16日報道，此引發九州和沖繩民眾憂慮。



《西日本新聞》指，對於政府可能會修改「無核三原則」的消息，加上高市早苗在國會答復中未明確闡述對「無核三原則」的承諾，引發九州和沖繩民眾的焦慮，有經歷二戰原子彈爆炸的倖存者表達憤怒，認為是不可接受。

2025年10月21日，日本新任首相高市早苗在東京首相官邸與內閣成員合影。（Reuters）

日本媒體人工藤剛史在社交網站上傳的片段顯示，有沖繩人15日到東京新宿遊行，高舉「我們絕不讓琉球弧成為戰場」（琉球弧指日本九州至台灣東北端的範圍）的標語。

在集會上，沖繩國際大學名譽教授照屋寬之批評高市早苗擬不遵守無核三原則，他呼籲停止軍事擴張。

「無核三原則」是日本的基本核政策，即「不擁有、不製造、不運進」核武器，日本現行國家安保戰略寫明「堅持無核三原則的基本方針今後也不會改變」。

日本共同網引述相關人士稱，高市早苗有意堅持其中「不擁有、不製造」核武的原則，但擔憂如果遵守「不運進」原則，那麼日本就無法允許美軍載核艦船停靠，在發生突發事態之際，或會削弱美國核保護傘的阻嚇力。

沖繩知事：絕不能挑起或導致戰爭局面

高市早苗近日的「台灣有事」言論也引發外交風暴，遭中國猛烈批評，沖繩縣知事玉城丹尼14日強調「我們絕不能挑起戰爭，也絕不能挑起可能導致戰爭的局面。」

他呼籲日本、中國兩國政府採取冷靜、和平的外交手段。