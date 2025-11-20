菲律賓前華裔市長郭華萍經營詐騙中心　犯人口販運罪被判終生監禁

據英媒報道，曾被指控為中國從事間諜活動的菲律賓前華裔市長郭華萍（英文姓名Alice Guo），因參與經營詐騙中心而被判干犯人口販運罪，郭華萍與另外三人11月20日（周四）被判處終身監禁，並判罰款200萬比索（約26.4萬港元）。



據《英國廣播公司》報道，郭華萍的案件受到菲律賓社會高度關注。此前，菲律賓警方在她居住的小鎮班班（Bamban）破獲該國最大的詐騙中心。在一次突襲行動中，約800名菲律賓人和外國人從該詐騙窩點獲救，其中許多人表示他們被迫從事「殺豬盤」的詐騙活動。

35歲的郭華萍在潛逃數週後於去年被捕，她否認所有針對她的指控。目前尚不清楚她是否會上訴。郭華萍目前仍面對五宗審理中的案件，其中包括一宗洗錢案。

據報道，2022年，郭華萍當選為首都馬尼拉北部的班班市長。班班市居民早前表示，他們視她為一位體貼、富有同理心的領導人。

然而到了2024年，這個寧靜的小鎮卻因菲律賓警方在該市發現一個龐大的詐騙中心而成為全國關注的焦點。該詐騙中心以線上賭場（當地稱為Philippine Online Gaming Operations，簡稱POGO）作為掩飾。

POGO主要面向中國的客戶，而賭博在中國是非法的。

郭華萍最初否認對該詐騙中心知情，但隨後參議院的調查質疑她為何未能發現這個位於其辦公室附近，佔地8公頃的詐騙中心。

調查其後發現，這個包含36棟建築的詐騙中心就建在郭華萍之前所擁有的土地上。

調查還發現她的個人履歷與事實存有偏差，她並非如她所聲稱的那樣生於菲律賓，而是十幾歲時隨家人從中國移民到菲律賓。議員後來發現她的指紋與一名名叫郭華萍的中國公民的指紋相符。

郭華萍很快就被免去市長職務。隨着案件更多細節的披露，她在2024年7月失踪，引發一場跨越四個國家的追捕行動。

同年9月，郭華萍在印尼被捕並被引渡回菲律賓，她的菲律賓護照其後被註銷。

報道指，郭華萍的案件正值菲律賓與中國在南海就島礁及海域的主權問題爭持不下。儘管郭華萍案在菲律賓成為全國關注的焦點，但中國對針對她的指控保持沉默。