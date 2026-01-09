特朗普：相信習近平不會在自己任內攻台

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他在委內瑞拉採取的軍事行動不會為中國及俄羅斯等其他國家開創先例，聲稱自己是在應對「真正的威脅」。特朗普又指，相信國家主席習近平不會在他擔任總統期間向台灣發動攻擊。



《紐約時報》1月8日（周四）刊登與特朗普的專訪。

當被問到他是否立下了一個日後可能會後悔的先例時，特朗普辯稱：「他對委內瑞拉在馬杜羅（Nicolas Maduro）領導下，對美國構成威脅的看法與習近平對台灣的看法截然不同。」

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普-甘迺迪中心（Trump-Kennedy Center）向眾議院共和黨人發表講話。（Reuters）

特朗普重申，委內瑞拉過往有黑幫份子和毒品流入美國的嚴重問題。

特朗普強調：「這（委內瑞拉）是真正的威脅。」特朗普認為委內瑞拉的情況與台灣的情況不能相提並論。

當一位記者提到台灣問題時，特朗普表示：「那是他（習近平）自己的事，他想怎麼做就怎麼做。但是，你知道，我已經向他表達過，如果他那樣做，我會非常不高興，而且我認為他不會那樣做。我希望他不會。」

2025年5月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令和公告（Reuters）

特朗普其後暗示，只要他仍在任，習近平就不會向台灣採取軍事行動。特朗普表示：「他或許會在我們換個總統之後這麼做，但我認為在我擔任總統期間他不會這麼做。」