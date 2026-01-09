美參院准推進議案　限制總統對委動武　特朗普斥倒戈議員不應連任

美國國會參議院1月8日舉行程序性投票，決定推進一項由民主、共和兩黨議員共同提出的決議草案，以期限制總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在未經國會授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動。特朗普隨後發文批評，倒戈支持推進議案的共和黨議員，不應獲得連任。



2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普-甘迺迪中心（Trump-Kennedy Center）向眾議院共和黨人發表講話。（Reuters）

共和黨5名參議員投贊成票

程序性投票以52票贊成、47票反對通過，共和黨籍參議員有5人倒戈投下贊成票。預計參議院下周將對該項決議草案正式表決。

參與發起這項決議草案的共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）在投票前說：「轟炸別國首都並帶走其總統，無疑是戰爭行為。」

國為2026年1月8日，美國共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）抵達國會大樓，準備就一項決議草案進行程序性投票。（Reuters）

特朗普斥議案違憲削總統權力

路透社指出，該決議即使在參議院獲得通過，也必須由共和黨控制的眾議院通過，且在參眾兩院均獲得三分之二的多數票，才能避免被特朗普否決。新華社引述美國媒體稱，據指眾議院將於本月晚些時候，進行類似投票。

在參議院投票結束後，特朗普在社交媒體上發文，指責保羅等投下贊成票的共和黨人，揚言他們「應該永遠不得再次當選公職」，並聲稱這項決議草案違憲，稱相關投票「嚴重阻礙美國自衛和國家安全，削弱總統作為三軍統帥的權力」。

特朗普於1月3日對委內瑞拉發起大規模軍事行動，強行控制委國總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其夫人，並將他們帶至美國。在特朗普政府發動此次軍事行動前，民主黨多次提出議案，尋求限制特朗普政府在委內瑞拉或拉美地區動武，但均未成功。