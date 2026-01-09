特朗普：我不需要國際法　僅受自身道德約束

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，他並不需要國際法，作為三軍統帥的權力僅受他「自身道德」的約束。特朗普這番言論被解讀為：他無視國際法和其他對其行使軍事力量打擊、入侵或脅迫世界各國的能力的限制。



特朗普近日接受《紐約時報》專訪，當被問到他對全球的權力是否存有任何限制時，特朗普表示：「是的，有一件事。那就是我自己的道德準則。我自己的想法。只有這些才能阻止我。」

特朗普強調：「我不需要國際法。」他其後補充道，「我不想傷害任何人。」

當被進一步追問他的政府是否需要遵守國際法時，特朗普指：「我需要。」但他明確表示，當此類限制適用於美國時，他將是最終的仲裁者。

特朗普解釋道：「這取決於你如何定義國際法。」

據報道，特朗普在專訪中對自己透過軍事、經濟或政治手段來鞏固美國霸權暢所欲言，是他迄今為止對其世界觀最直白的表述。其核心理念是，在強權衝突中，決定性因素應該是國家實力，而不是法律、條約和公約。

特朗普坦承在國內面臨一些權利限制。儘管他一直在國內奉行極端主義策略，懲罰他不喜歡的機構和部門，向政治對手進行報復，並在州和地方官員反對的情況下向城市部署國民警衛隊。

特朗普明確表示，他利用自己難以預測的行事作風和隨時訴諸軍事行動的意願，常常以此脅迫其他國家。在接受專訪期間，他接聽了哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）的電話。佩特羅顯然對特朗普曾多次威脅，要對哥倫比亞發動類似針對委內瑞拉的突襲感到憂慮。

佩特羅在通話前接受采訪時表示：「我們確實處於危險之中，因為威脅是真實存在的。這是由特朗普發出的。」