美國擬「收歸」格陵蘭　萬斯：歐洲應認真看待特朗普言論

美國副總統萬斯（JD Vance）周四警告歐洲，應「認真對待」美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關於美國要得到格陵蘭島的講話。



萬斯指責北約成員國丹麥和歐洲其他國家未能採取足夠措施保護這座具有戰略意義的島嶼免受俄羅斯和中國的覬覦。

萬斯周四（1月8日）在白宮簡報會上被問及格陵蘭島問題時說：「我想給歐洲領導人和其他所有人的建議是，認真對待美國總統的講話。」

2025年3月28日，格陵蘭：美國副總統萬斯（JD Vance）視察了美軍位於該地的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。（Reuters）

他還要求歐洲國家更加重視美方所謂的格陵蘭島的安全問題，並稱如果「他們不這樣做，美國將不得不採取行動」。

「至於具體措施，我會留給總統決定，我們將繼續就這個議題與歐洲盟國和各方進行外交磋商。」

美國務卿魯比奧（Marco Rubio）下周將同丹麥和格陵蘭島官員會談。

另據唐寧街發表的聲明，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周三（7日）在與特朗普的通話中「闡述了他對格陵蘭島的立場」，並在周四的第二次通話中說，可採取更多措施來保護「北極高地」免受俄羅斯的侵害。

