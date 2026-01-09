特朗普：美國對委內瑞拉「監管」或持續多年　冀未來可到訪當地

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月7日接受美媒《紐約時報》採訪，被問到美方「監管」委內瑞拉及控制當地石油會持續3個月、6個月、1年抑或更長時間時，他表示：「我認為（監管時間）會更長......只有時間才能證明一切。」另外，特朗普希望未來能到訪委內瑞拉，認為到某個時間當地會逐漸變得安全。



特朗普在訪問中談及委內瑞拉的石油資源時，稱美國會以非常有利可圖的方式重建該國，並且將取得並開採當地的石油以降低油價，美方亦會向委內瑞拉提供其急需的資金。

他7日稍早時在社交媒體表示，委內瑞拉在雙方達成的石油協議中，同意把透過協議獲得的資金，只用於購買美國製造的產品。

2026年1月8日，在南非比勒陀利亞（Pretoria），有民眾在當地美國大使館外示威，反對美國突襲委內瑞拉，一面美國國旗在示威者身後飄揚。（Reuters）

談到美方對委內瑞拉未來政局的看法時，特朗普沒有回答為何他未有支持該國反對派，也未回應有否與現任代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）通話，僅指國務卿魯比奧（Marco Rubio）一直與她及其政府保持聯繫。

特朗普拒絕就會否再對委內瑞拉動武置評，但強調與羅德里格斯政府關係友好，聲稱：「（羅德里格斯政府）正向我們提供我們認為必要的一切」。

2026年1月6日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在特朗普-甘迺迪中心（Trump-Kennedy Center）向眾議院共和黨人發表講話。（Reuters）

另外，《紐約時報》記者在訪問途中獲准，旁聽特朗普與哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）通話。報道指，前者在通話後似乎打消了對哥倫比亞採取軍事行動的威脅。