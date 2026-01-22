美國申請滿一年　正式退出世界衛生組織　惟扔拖欠逾21億會費

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年1月20日簽署行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（WHO），聯合國同年1月22日收到這項通知。按照世衛組織章程，成員國在提交退出申請一年後方可正式退出。今日是美國向聯合國提交退出世衛組織申請滿一年，這代表美國已正式退出世衛組織。



美國《全國公共廣播電台》（NPR）1月20日報道，特朗普當時在其行政命令中，列舉了他對世衛組織的不滿，包括「該組織對新冠疫情及其他全球衛生危機的處理不當，未能採取亟需採取的改革措施，以及無法證明其不受世衛組織成員國不當政治影響的獨立性」。

據報道，這是特朗普第二次嘗試退出世衛組織。他曾在2020年新冠疫情高峰期間啟動美國退出世衛組織的程序。民主黨總統拜登（Joe Biden）2021年1月，在其上任首日就推翻了這個決定。

如今，在特朗普第二次嘗試退出世衛組織後，這場「離婚」似乎已塵埃落定。他已提前一年發出通知，這是美國與世衛組織協議中的一項條件。

但正如許多離婚案件一樣，事情遠比想像的複雜。

成員國退出世衛組織須符合兩個條件：

世衛組織官員指出，退出世衛組織有兩個必要條件。首先是提前一年發出通知。這代表美國會在1月22日正式退出，也就是世衛官員收到通知一年後。

另一個條件則可能引發問題。美國若要退出，就必須支付所有欠款。這筆錢金額龐大：2024-2025年度共拖欠會費2.78億美元（約21.7億港元）。

報道指，美國政府尚未支付這筆款項，也無意支付。 國務院在一份聲明中表示：「美國在退出世衛組織之前不會向其支付任何費用，世衛組織在新冠疫情期間及之後應對不力，給美國納稅人及美國經濟造成的損失已經太高了。」

2025年4月23日，圖為世界衛生組織 (World Health Organization，WHO) 的標誌以及美國國旗。（Reuters）

國務院同時強調，退出世衛組織後不會有任何提前通知：「除與退出世衛組織相關的活動外，美國將不再參與世衛組織主導或管理的任何常規活動。」