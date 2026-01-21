特朗普瑞士達沃斯演講：不會對格陵蘭動武　僅美國可確保該島安全

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（1月21日）抵達瑞士，前往出席在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇年會（WEF）。美媒引述世界經濟論壇發言人表示，特朗普仍按計劃下午2時30分（香港時間晚9時30分）左右發表講話。他在發言之初就表示，美國通脹已被擊敗，相信自己的政策能讓經濟增長更高。他後來談及格陵蘭問題時，稱將尋求立即就收購該島展開談判，但不會為此而動用武力。



特朗普說，美國是世界上最炙手可熱的國家，「我們衰落時你們都隨之而下，我們崛起時你們也會隨之而上」。

他還表示，歐洲某些地方已面目全非，歐洲並未朝着正確的方向發展。

特朗普說，我們正幫助委內瑞拉，委內瑞拉將會賺更多錢。

他說，美國正「大力」發展核能，自己已簽署行政命令，批准新建多家核工廠。

2026年1月21日，瑞士達沃斯（Davos），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表講話。（Reuters）

特朗普稱，希望歐洲和英國「做得出色」，美國關心歐洲人民，他源自歐洲，深信我們與歐洲作為文明共同體所共享的紐帶。

他談及格陵蘭，稱自己對格陵蘭島和丹麥人民充滿敬意，沒有哪個國家能像美國一樣確保格陵蘭島的安全，美國為丹麥在格陵蘭島建立基地，曾為丹麥而戰，二戰結束後美國把格陵蘭島還了回去，當時是多麼愚蠢，而現在，丹麥對格陵蘭島一事忘恩負義，格陵蘭也竟然不知感恩。他說，加拿大也不知感恩。

特朗普說，美國本應在二戰後保留格陵蘭島，「格陵蘭島是北美的一部份，這是我們的領土。」他說，尋求立即就收購格陵蘭島展開談判，但不會動用武力獲取格陵蘭。

2026年1月9日，圖為美國總統特朗普（Donald Trump）的3D模型，旁邊是格陵蘭（Greenland）旗幟。（Reuters）

他還談及俄烏戰爭，稱自己正與俄羅斯總統普京打交道，今天還將與烏克蘭總統澤連斯基會面。

特朗普透露，將在不久的將來宣布新的聯儲局主席，他選定的聯儲局主席將是一名「男性」。

特朗普20日晚乘坐專機「空軍一號」（Air Force One）飛往達沃斯，飛機起飛後新聞艙內的燈光短暫熄滅，飛行約半小時被告知掉頭，晚間11時許返回安德魯斯聯合基地。

2026年1月21日，美國總統特朗普抵達蘇黎世之際，車隊停泊在達沃斯直升機場。（Reuters）

約一小時後，特朗普搭乘空軍 C-32（一架改裝的波音757）繼續前往達沃斯。由於特朗普遲到，與德國總理默茨（Friedrich Merz）的雙邊會晤被迫取消。