美國ICE探員持槍搜捕亞裔移民　零下10度赤膊穿短褲被帶走｜有片

一名明尼蘇達州男子1月19日向路透社表示，一天前，移民及海關執法局（ICE）探員在沒有搜查令的情況下持槍破門而入，給他戴上手銬，並在零下10度的低溫下，強迫他穿短褲和拖鞋走到雪地。事後，他感到恐懼、羞恥和絕望。56歲的ChongLy Thao（下稱Thao）是一名歸化的美國公民。雖然他之後獲釋被送回家，但並沒有獲得執法部門的任何解釋或道歉。



明尼蘇達州一名亞裔移民在嚴寒下遭ICE探員強行帶走：

Thao是生於老撾的苗族裔， 他在家中接受路透社採訪時表示：「我當時在祈禱。我向上帝禱告，求求你救救我，我沒做錯任何事。他們為什麼要這樣對我？我連衣服都沒穿。」當時鄰居們正在修理他家破損的門。

網上的影片可見，Thao被捕時衣衫不整，僅用毯子遮蓋身體。

報道指影片進一步加劇民眾的憂慮，在總統特朗普（Donald Trump）針對移民的強硬政策下，聯邦執法人員可能濫用權力。目前，已有約3,000名執法人員被部署到明尼阿波利斯地區。

Thao的家人發聲明譴責執法人員的行徑

Thao的家人發聲明指，這宗事件「毫無必要、有辱人格，且令人深感創傷」。事發時的18日（周日），明尼蘇達州聖保羅市的最高溫度為攝氏零下10度。

國土安全部表示，執法人員當時正調查住在該登記地址的兩名性犯罪者，一名居住在那裏的美國公民因為拒絕接受指紋採集或臉部識別，因而被拘留。

國土安全部（DHS）發言人表示：「他與目標人物的描述相符。與任何執法部門一樣，為了公眾和執法人員的安全，將目標房屋內的所有人員拘留是標準程序。」

聖保羅市長赫爾（Kaohly Her）是Thao一家的朋友，她向當地媒體表示，國土安全部聲稱正在搜捕性犯罪者，但Thao一家已在那棟房子住了兩年，「他們要找的人早已不住在那裏」。

赫爾在接受採訪時表示：「我對發生的事情感到非常憤怒，但更讓我憤怒的是他們為自己的行為辯解的理由。」

赫爾1月初上任，她是聖保羅市史上第一位女性市長，也是第一位苗族裔市長。

肇事男子1991年已成為美國公民

Thao表示，1974年四歲時，父母帶他從老撾移居美國，1991年他成為美國公民。在被拘留期間，他一直擔心被遣返回老撾，因為他在那裡沒有任何親人。

Thao憶述，當時他正在唱卡拉OK，突然聽到門口傳來一聲巨響。他和家人躲進臥室，移民局執法人員在那裏找到他。Thao指，執法人員把他帶出家門時，他還在努力尋找自己的身分證。

Thao事後向路透社分享被ICE強行帶走經歷：

Thao慨嘆，當時他身穿短褲和拖鞋，執法人員不讓他換衣服。他只好用四歲孫子在沙發上睡覺時蓋的毯子包住上半身。

Thao指出，執法人員在車上採集了他的指紋並拍了頭部照片後，把他送回了家。

他坦承：「我們移居這裏是有目的，對吧？為了擁有美好的未來。為了擁有一個安全的家。」他說。 「如果這個目的地最終是美國，那我們在這裡做甚麼？我們為甚麼在這裏？」