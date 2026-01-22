以色列據報擔心美國襲擊伊朗　已提高警戒級別

以色列官員透露，由於擔心美國總統特朗普（Donald Trump）可能在近期，甚至幾天內決定對伊朗發動襲擊，以色列國防部門近幾天提高了警戒級別。



新華社消息，以色列《國土報》星期三（1月21日）引述以色列安全部門官員報導，以國防部門正認真評估襲擊迫在眉睫的可能性，並為以軍國內戰線和應對各種情勢做準備，包括遭遇導彈襲擊的情形。

以色列軍方高級官員說，如果美國發動襲擊，伊朗可能通過向以色列發射導彈使其捲入衝突。若遭伊朗導彈襲擊，以軍可能空襲伊朗境內目標。

以色列國防官員判斷，一旦衝突升級，伊朗支持的也門胡塞武裝比黎巴嫩真主黨更可能加入衝突，襲擊以色列相關目標。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本周在與特朗普通話時，要求美方暫緩對伊朗動武，以便以色列爭取時間應對可能的報復行動。 （Reuters）

特朗普政府此前以支持伊朗抗議者為名，多次對伊朗政權發出軍事干預威脅。據報，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本周在與特朗普通話時，要求美方暫緩對伊朗動武，以便以色列爭取時間應對可能的報復行動。這被視為特朗普決定推遲下令美軍打擊伊朗的原因之一。

特朗普星期三暗示，如果伊朗不停止「核子試驗」，美國可能採取行動。

特朗普星期三在瑞士達沃斯接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問，被問及美國正往波斯灣地區增派航空母艦等軍力是否為下步行動的前奏，他回答說：「我們希望不會有進一步行動。」

但特朗普稱，伊朗一直在進行核子試驗。他強調：「總有一天他們會明白不能這麼做……不能讓他們擁有核武器。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

