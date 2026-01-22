特朗普演講炮轟歐洲　斥卡尼言論欠感恩：謹記加拿大生存全靠美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月21日在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說，對歐洲各國的政策發表一連串批評。另外，他又針對加拿大總理卡尼（Mark Carney）日前出席論壇時發表的言論作出批評，認為對方不知感恩，並隔空喊話要求其發言前「謹記加拿大之所以生存全靠美國」。



美媒CNBC及路透社21日報道，特朗普在演講中盛讚美國的經濟成長，反指歐洲目前的發展方向不正確。他表示：「朋友們從（歐洲）不同的地方回來......然後說『我認不出這裏了』這不是褒義，而是貶義。」

特朗普認為，歐洲各國的政策導致政府支出不斷增加、大規模移民潮失控以及過度依賴外國進口等災難性後果。他聲稱：「他們（歐洲各國）現在所做的一切太可怕了。他們正在摧毀自己，摧毀這些美麗的地方。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）時發表演說。（Reuters）

特朗普補充指，自己仍深信美國與歐洲之間的緊密聯繫，呼籲歐方重點關注能源、貿易、移民和經濟成長議題。

卡尼「舊秩序終結」言論惹特朗普不滿

特朗普其後一度將矛頭指向卡尼，稱加拿大從美國身上取得大量好處，卻沒有心存感激，而後者21日發表的「舊秩序已終結」言論正正顯示到他無感恩之情。

卡尼當時在未點名第三方國家的情況下，表示「基於規則的舊秩序已終結，且將一去不返」，並呼籲中等強國團結。

對此，特朗普稱：「我昨天看了你們（加拿大）總理的講話，他可沒心存感激......加拿大生存全靠美國。馬克（卡尼），下次你發言時，記住這一點。」