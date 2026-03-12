路透社：美國情報顯示伊朗領導層運作正常　短期內無垮台風險

美國、以色列與伊朗之間的衝突邁入第13天，路透社3月11日引述多名消息人士稱，美國最近數日完成的情報分析顯示，伊朗領導層的運作在美以雙方打擊下，仍基本上保持完整，短期內無崩潰垮台的風險。



報道引述3名消息人士指，雖然伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）及多名伊朗高官在空襲中死亡，但伊朗革命衛隊及繼任領導勢力對國家的控制力度未減，而且該國的宗教領導層仍然保持高度團結。

伊朗專家會議（Assembly of Experts）3月9日宣布，以壓倒性票數選出哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新任最高精神領袖。

2024年10月1日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei，不在圖中）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）訪問位於德黑蘭的真主黨辦公室。（Reuters）

另一名消息人士則指，以色列無意讓任何伊朗神權政府殘餘勢力繼續存在，但不清楚美國及以色列單靠空襲的軍事行動能如何推翻伊朗政府。他表示，美以雙方或須發動地面進攻，才能讓伊朗境內的反對勢力安全上街推翻政府。

針對庫爾德人武裝勢力或對伊朗發起軍事行動一事，兩名熟悉美國情報的消息人士透露，美方對庫爾德人能否持續對抗伊朗部隊表示懷疑，認為前者缺乏足夠的火力和人數。

2026年3月6日，伊朗首都德黑蘭，一名民眾在當日舉行的反以色列、美國集會上，手持已故前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的畫像。（Reuters）

報道指，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖曾暗示對伊朗的軍事行動快將結束，但如果伊朗強硬派領導人繼續穩固掌權，雙方很難才能達成一個各方都能接受的停戰結局。