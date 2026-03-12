伊朗戰爭｜無人機襲阿曼港口儲油罐　急速撞擊後爆巨大火球｜有片

美國、以色列與伊朗的衝突邁入第13天之際 ，阿曼最大港口Salalah港的石油儲存設施於3月11日遭無人機襲擊，引發巨大爆炸。伊媒同日報道，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq）通話時，表示將對襲擊事件展開調查。



網上傳出無人機擊中阿曼港口儲油罐事發一刻：

路透社11日引述阿曼國家通訊社稱，阿曼當日擊落數架無人機，但仍有漏網之魚撞上位於港口的儲油罐。當地民防部門正努力控制火勢，但可能需要「一些時間」才能徹底撲滅火勢。

一段由的港口附近船員指攝、經外媒核實的影片顯示，當時一架無人機正逐漸近港口後，撞上白色的石油儲罐。油罐隨即發生爆炸，升起巨大火球，燶燶黑煙席捲半空。

阿曼國家通訊社指，該國石油供應及石油衍生商品供應未受影響。貨櫃運輸巨頭馬士基（Maersk）11日則表示，該港口的所有作業似乎已暫停。

海賽姆在與佩澤希齊揚的通話中，對阿曼最近一直受襲的事情表示不滿，但沒有直接提及這次攻擊。

另外，彭博社12日引述收到港口代理通知的知情人士，阿曼已通知所有船舶撤離位於霍爾木茲海峽外側的主要石油出口碼頭Mina Al Fahal港口，以免有船隻在潛在的襲擊中受損。