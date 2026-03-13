媒：哈梅內伊妻子仍在世　此前相關報道有誤｜最新

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】 以色列（Israel）與美國2月28日起連續多天對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，空襲伊朗全境多個據點，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中死亡，引發伊朗報復式空襲海灣多國的美以據點，能源樞紐霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的狀況也受關注。

特朗普要求伊朗「無條件投降」，伊朗總統佩澤希齊揚則強調伊朗不會投降，並就攻擊海灣國家鄰國致歉。德黑蘭方面在3月9日選出哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為新一任最高領袖，但中東多地仍然傳出炮火。



美國以色列伊朗開戰觸發全球動盪，本文會持續更新有關中東局勢的最新消息。



香港時間3月13日

【1:14】以色列軍方稱，已對近期在德黑蘭設置的巴斯基民兵路障和行動人員進行了打擊。

【00:38】伊朗外交部發言人表示，如果與伊朗海軍協調，許多船隻仍然可以通過霍爾木茲海峽。

【00:25】伊朗最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）回應特朗普稱，「我們將不遺餘力，直到你為這次嚴重的誤判付出代價。」

香港時間3月12日

伊媒：哈梅內伊妻子仍在世 此前相關報道有誤

【23:51】伊朗國家媒體稱，伊朗已故最高領袖哈梅內伊的妻子仍然在世，此前有關她去世的報道有誤。

【23:38】以色列空襲擊中貝魯特市中心一棟建築，距離政府總部不到一公里。

【23:31】以色列軍方稱已在貝魯特發動一連串空襲。

【22:55】挪威海事局稱，在另行通知前，懸掛挪威國旗的船舶將不得進入霍爾木茲海峽。

【22:52】德國總理梅爾茨表示，在中東戰亂之際，德國已加強國內安全措施。

【22:01】中共中央政治局委員、外交部長王毅同埃及外長阿卜杜勒阿提通電話時王毅重申中方的原則立場，稱中東這場戰事繼續延宕只會給當地人民帶來更多苦難，對地區經濟造成巨大負面影響，進一步衝擊國際和地區安全穩定。立即停火止戰是國際社會的普遍共識，各方應敦促當事方儘快按下軍事行動「停止鍵」，避免事態進一步惡化。中方願同包括埃及在內的地區國家保持溝通協調，繼續為爭取和平發揮建設性作用。

穆傑塔巴：伊朗繼續封鎖霍爾木茲海峽 建議地區鄰國關閉美軍基地

【21:46】伊朗新任最高領袖穆傑塔巴說，伊朗將繼續使用封鎖霍爾木茲海峽這一手段，並建議地區鄰國關閉美軍基地。

【21:24】伊朗新任最高領袖穆傑塔巴稱，伊朗已挫敗分裂國家的企圖，他們不會停止為烈士復仇。

穆傑塔巴說，伊朗相信與鄰國友好，只針對敵人基地進行打擊，將不得不繼續這樣做。

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）

【20:56】伊朗安全局局長拉里賈尼稱，如果伊朗電網被摧毀，該地區可能在30分鐘內面臨停電。

【20:40】土耳其方面稱，伊朗戰爭蔓延的風險依然存在。

【20:20】伊朗媒體報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴即將發表首份聲明，內容包括7個部份。

【20:16】土耳其外交部長表示，土耳其反對旨在煽動伊朗內戰並引發種族和宗教衝突的計劃。



【19:48】俄羅斯呼籲美國和以色列停止對伊朗的攻擊，重返談判桌。

國際能源署：歷來最大供應中斷

【19:05】國際能源署（IEA）稱，這次戰爭造成「全球石油市場歷來最大供應中斷」。

能源署在月度石油報告指，霍爾木茲海峽的原油和成品油運輸量銳減，變成「緩緩滴下」。

伊朗議長警告美國別襲島嶼

【18:28】伊朗國會議長加利巴夫12日在社交平台發表聲明稱，任何針對伊朗島嶼的侵犯，都將迫使伊朗放棄所有克制。聲明強調，一旦遭到襲擊，伊朗將「放棄所有克制，讓波斯灣流淌侵略者的鮮血。美國士兵的鮮血將由（美國總統）特朗普承擔責任。」

路透社報道，伊朗多個島嶼包括哈爾格島（Kharg Island），是重要的能源出口碼頭。其他一些島嶼則駐有伊朗軍事基地。

【18:24】澳洲外交部長：澳洲政府已指示駐以色列和阿聯酋的非必要澳籍外交人員離境。

【17:55】伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官薩達爾·伊斯梅爾·德甘及其妻子、兩個孩子等在伊朗中部阿拉克遇襲身亡。



【17:03】杜拜政府辦公室稱，在杜拜謝赫扎耶德路發生的事故是由成功攔截飛機後掉落的碎片砸在建築物外牆上所造成。

科威特機場遭無人機攻擊

【16:28】科威特民航局稱，科威特國際機場遭多架無人機攻擊，目前僅通報物質損失。

【16:23】杜拜政府辦公室稱，正在處理一宗由無人機墜毀造成的輕微事故，目前尚無人員傷亡報告。

【15:38】巴林國家通訊中心發布的影片顯示，在伊朗發動攻擊後，消防員正在穆哈拉格的一個燃料儲存設施中撲滅熊熊大火。



【14:53】科威特電力部表示，六條輸電線路因被攔截無人機的碎片砸中而停止運作。

【14:25】沙特阿拉伯國防部稱，已攔截一架飛往沙伊巴油田的無人機。

【13:00】美國國務院表示，美國駐阿曼（Oman）首都馬斯喀特（Muscat）大使館已取消對整個阿曼的「就地避難」建議。

【12:31】據美媒報道，沙特阿拉伯正將海上貿易改道至位於紅海的西部港口，以避開霍爾木茲海峽。伊朗過去兩日向試圖穿越該海峽的船隻發動襲擊。

往返沙特阿拉伯面向波斯灣東部港口的船隻需要經過霍爾木茲海峽，而自伊朗戰爭爆發以來，該海峽實際上已被封鎖。

沙特阿拉伯的這項新措施將使貿易通過其紅海港口進行，並增加物流路線，以接收從海灣國家港口重新轉運的貨櫃和貨物。

【12:18】巴林內政部表示，四名巴林公民因涉嫌為伊朗革命衛隊（IRGC）從事「間諜活動」而被捕。

這四名巴林人（包括一名女性）被指向伊朗革命衛隊提供關鍵基礎設施和商業場所的座標和圖像。

【12:08】英國海事貿易行動處（UKMTO）表示，一艘在阿聯酋海岸附近航行的貨櫃船同日清晨遭到「不明飛行物」襲擊，船上起火。

據美媒報道，這是兩日內波斯灣海域發生的第六宗襲擊事件，伊朗正不斷襲擊該地區的油輪、貨船和能源供應船隻。

【11:47】伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）早前在社交媒體X上表示，結束伊朗與美國和以色列的戰爭的唯一途徑是承認伊朗的合法權利、支付賠款，以及國際社會提供防止伊朗再度遭受侵略的堅定保障。

【11:27】據美媒報道，多個海灣國家攔截了伊朗新一波無人機和導彈襲擊，攻擊目標包括石油設施和油輪。伊拉克、沙特阿拉伯、巴林、阿聯酋和科威特都聲稱遭到伊朗的襲擊。

【10:59】據CNBC報道，油價急升逾8%，觸及每桶100美元，市場似乎不相信各國政府釋放石油儲備能抵銷伊朗戰事引發的巨大供應衝擊。

儘管國際能源總署（IEA）11日宣布了史上最大規模的原油緊急釋放計劃，但全球基準布蘭特原油價格仍上漲約8.88%，至每桶100美元。

【10:52】伊拉克港口公司負責人表示，該公司已從兩艘在波斯灣起火的外國油輪上救出 38名船員，這兩艘油輪在伊拉克領海遭到襲擊後起火，至少有一人死亡。

伊拉克港口公司總經理Farhan al-Fartousi表示，在襲擊發生後，伊拉克的石油港口已停止運作。

【9:11】據路透社報道，伊朗軍方發言人易Ebrahim Zolfaqari表示：「做好油價漲到每桶 200美元的準備吧，因為油價取決於地區安全，而你們（美國與以色列）破壞了地區安全。」

【9:08】美國能源部發聲明稱，總統特朗普已授權美國從下週開始從戰略石油儲備中釋放 1.72億桶石油。

能源部長賴特（Chris Wright）在一份聲明中表示。「根據計劃的釋放速度，這大約需要120天才能完成。美國已安排在未來一年內補充約2億桶石油，以彌補這些戰略儲備的不足，而且無需納稅人承擔任何費用。」

【7:16】據安全和醫療消息人士透露，伊拉克人民動員部隊（PMF）總部在基爾庫克（Kirkuk）遭到攻擊，造成至少一名武裝分子死亡，七人受傷。

【6:24】伊拉克安全官員初步調查顯示，伊朗載有爆炸物的船隻在伊拉克水域撞擊了兩艘油輪，一名外籍船員在油輪襲擊中喪生。

【5:51】伊拉克港口官員向路透社透露，兩艘載有伊拉克燃料的外國油輪在伊拉克領海內遭到不明襲擊，導致起火。伊拉克已從兩艘油輪上撤離25名船員。

【5:35】伊朗革命衛隊稱與黎巴嫩真主黨對以色列進行了聯合行動。

【4:23】沙特阿拉伯國防部稱，已摧毀3枚射向蘇丹王子空軍基地的彈道導彈。

【2:58】以色列軍方稱，在貝魯特南部郊區發動「大規模」攻擊。

【2:57】以色列高級國防官員稱，黎巴嫩真主黨和伊朗對以色列北部發動聯合導彈攻擊，這是戰爭爆發以來的首次協同攻擊。

【2:33】以色列軍方發言人稱，我們將繼續打擊真主黨，直到解除武裝為止。

【2:09】伊朗總統在X平台發文表示，結束戰爭的唯一途徑是承認伊朗的合法權利、支付賠償金，並提供堅實的國際保證以防止未來侵略。

【2:02】美國駐巴格達大使館警告稱，伊朗及其支持的民兵組織可能計劃襲擊美國在伊拉克的石油和能源基礎設施。

【00:08】伊拉克稱在巴格達國際機場附近擊落四架無人機，未造成人員傷亡或財產損失。

香港時間3月11日

特朗普：伊朗已「幾乎沒有目標可打」

【22:46】特朗普向美媒Axios表示，伊朗已「幾乎沒有什麼（剩餘）目標可打」，指這場戰爭「很快就會」結束。

他主張「一些零碎的事…… 只要我想結束，它就會結束，」

【22:33】伊朗警告封鎖霍爾木茲海峽，3月11日接連傳出貨船在海峽遇襲事件，包括一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree起火，泰國軍方公布的現場照片顯示，船身出現大洞。

國際能源署：釋放4億桶石油儲備

【22:12】國際能源署（IEA）表示，其會員國已同意向市場釋放4億桶石油儲備，為歷來最多。

伊朗軍方同日較早前表示，世界應做好「油價達到每桶200美元」的準備。

【21:50】伊朗受美國與以色列聯手襲擊後在3月11日威脅要進一步報復對方，國營傳媒表示伊朗將打擊美國、以色列在地區內的經濟和銀行利益。有外媒指伊朗方面甚至列出打擊目標名單，涉及Google、微軟（Microsoft）、Palantir、IBM、英偉達（Nvidia）及甲骨文（Oracle）等科技公司。

【20:57】中東戰事爆發後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，石油供應受關注，美媒3月10日引述追蹤數據公司TankerTrackers的數據指，在戰事爆發後，伊朗仍有至少1170萬桶石油運往中國。

【20:00】伊朗文化遺產部表示，以色列空襲在伊斯法罕市破壞伊朗多處最珍貴的文化寶藏。

【19:38】以色列國防部長稱對伊朗的戰爭將繼續進行，沒有時間限制。

【19:35】西班牙撤換駐以色列大使。

日本最快下周一釋放石油儲備

【18:44】日本首相高市早苗宣布，鑑於伊朗局勢不斷升級，日本計劃最快於3月16日釋放其石油儲備。

共同網報道，日本上次釋放石油儲備是在俄羅斯進攻烏克蘭後的2022年，這次為時隔4年實施。截至2025年底，日本的石油儲備量約為4.7億桶，相當於254天的使用量。

【18:12】黎巴嫩衛生部表示，以色列近期對黎巴嫩的攻擊升級，已造成至少570人死亡，1,444人受傷。

【17:33】路透社報道，海事安全機構和消息人士表示，霍爾木茲海峽有三艘船遭到不明飛行物襲擊，包括懸泰國旗船隻Mayuree Naree、懸日本旗船隻ONE Majesty，與散貨船Star Gwyneth。

【17:15】日本共同網報道，海運行業團體「日本船東協會」接到的聯絡顯示，在波斯灣內，商船三井公司的集裝箱船船尾有一部份遭受損傷。報道稱，無人受傷，集裝箱船可以依靠自身動力航行。

伊朗總統之子稱穆傑塔巴「平安」 以色列：相信他受輕傷

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。

【16:42】以色列高級官員稱，以色列情報部門評估認為，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊在戰爭中受輕傷。《紐約時報》引述3名不願透露姓名的伊朗官員表示，過去兩天中，他們從政府高層得知，穆傑塔巴受傷，包括腿部受傷，但他意識清醒，目前躲藏在一個高度安全的地方，與外界的聯繫有限。

【16:20】伊朗國家媒體報道，伊朗潛在目標名單包括在地區開展業務的美國大型科技公司的辦公室和資產，伊朗還將打擊美國和以色列在該地區的經濟和銀行業利益。

杜拜國際機場2無人機墜落 4人受傷

【15:42】杜拜政府證實，不久前兩架無人機在杜拜國際機場（DXB）附近墜落，造成兩名加納公民和一名孟加拉公民輕傷，一名印度公民中度受傷。目前空中交通運作正常。

【15:39】伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福·佩澤希齊揚11日在社交媒體上稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊「平安」。

【15:26】英國海事組織稱，英國海上貿易行動辦公室11日說，一艘貨船在霍爾木茲海峽在阿曼以北11海里處（約20公里）被不明發射物擊中，遭襲船隻起火，船員正在撤離。之後，英國海事組織又稱，收到一份關於在阿聯酋杜拜西北方向50海里處發生事故的報告。

艘散貨船的船長報告稱，其船隻被一枚不明彈藥擊中。目前無任何環境影響報告。

【15:13】中國國防部稱，延續升級衝突沒有贏家，應立即停止軍事行動。

【15:00】七名在澳洲尋求庇護的伊朗足球員中，有一人改變主意，導致伊朗政府發現其他六名女子的下落後，澳洲官員不得不匆忙轉移她們。

上週，這些女子在比賽前拒絕演唱國歌，被伊朗國家媒體貼上叛徒的標籤，人們擔心她們返回伊朗後的安全。而昨晚，伊朗外交部鼓勵這些女子「回家」，一名發言人表示「別擔心，伊朗張開雙臂歡迎你們」。

【14:53】以色列軍方稱，他們在伊朗西部的無人機發射場用無人機擊斃數名伊朗士兵。伊朗方面未作回應。

【14:15】國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）宣布，他已與特朗普會面，特朗普表示「伊朗隊當然可以、也受到歡迎，前往美國參加世界盃。」

韓媒：駐韓美軍6台薩德系統遭運走 總統稱反對也沒用

【13:51】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入12日之際，有韓媒拍到的影片證實，駐韓美軍位於慶尚北道星州空軍基地的「薩德」系統（Thaad）發射裝置已於3月3日移走。片中顯示，基地內全部六台發射裝置已被運走。此前美國方面有報道稱，「駐韓美軍薩德系統的部分組件正被轉移至中東」。韓國總統李在明10日指，韓國曾向美方表示反對撤走防空武器，惟未能徹底貫徹其立場。

多哈傳出巨響 卡塔爾國防部：攔截導彈攻擊

【13:36】路透社引述目擊者指卡塔爾首都多哈傳出巨響後，卡塔爾國防部稱，他們截獲導彈攻擊。此前，一間與與伊朗軍方有關聯的新聞媒體引述伊朗武裝部隊發言人稱，伊朗將對近期美國和以色列對居民區的襲擊做出回應。這是伊朗自戰爭開始以來遭受的最猛烈的攻擊。

【12:50】據美媒報道，以色列稱，11日凌晨向德黑蘭發動新一輪空襲。網上的影片顯示，爆炸來自德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）方向。

【12:14】美國防部證實，針對伊朗的「史詩怒火」（Epic Fury）行動已造成7人死亡，140人受傷，8人重傷。

【10:02】美媒引述兩名熟悉美國情報部門相關情況的人士透露，伊朗已開始在霍爾木茲海峽布置魚雷。

消息人士稱，目前布雷規模尚小，近數日僅布下了幾十枚水雷。但其中一位消息人士表示，伊朗仍保留80%至90%的小型船隻和布雷船，因此部隊完全有可能在該航道布設數百枚水雷。

【9:09】美國中央司令部指，美軍在霍爾木茲海峽附近擊沉了多艘伊朗海軍艦艇，其中包括16艘布雷艦。

【9:00】伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）表示，自2月28日衝突爆發以來，空襲已造成超過1300人死亡，已摧毀近萬處民用設施，其中包括65所學校和教育機構以及近8,000戶民宅。伊拉瓦尼狠批美國與以色列針對伊朗人口密集地區和民用基礎設施發動襲擊。



【7:31】兩架無人機襲擊位於巴格達國際機場附近的美國外交機構。

【7:23】沙特阿拉伯國防部稱，6枚攻擊蘇丹王子空軍基地的彈道道彈已被攔截並摧毀。

【4:18】伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）表示，自2月28日戰爭爆發以來，美國和以色列對伊朗的空襲已摧毀近1萬處民用設施，其中包括65所學校和教育機構以及近8000戶民宅，空襲亦已造成逾1300名平民喪生。

【3:04】伊拉克庫爾德斯坦艾比爾機場附近，防空系統攔截並擊落一架無人機。

【2:52】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）周二發表聯合聲明稱，以色列將撥出數百億新謝克爾的特別預算用於額外國防開支，以資助對伊朗的空中作戰。

【2:00】路透社引述兩名知情人士稱，迄今為止，已有多達150名美軍士兵在伊朗戰爭中受傷。

【00:39】伊朗國家媒體引述伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）的話報道稱，四名伊朗外交官上週日在黎巴嫩遭到以色列襲擊身亡。

香港時間3月10日

【22:46】央視新聞報道，伊朗情報部門表示，過去幾天伊朗情報部門人員查明並逮捕30名為美國和以色列從事間諜活動的人員，包括其在伊朗境內的代理人和行動人員。

【22:27】美國駐多倫多總領事館3月10日發生槍擊事件，警方到場調查，《紐約時報》報道指，根據傳媒畫面顯示，領事館入口處的玻璃門上有至少兩處懷疑是子彈留下的槍擊痕跡。

【22:05】美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美軍最近向伊朗投放「數十枚2000磅重」的穿透式武器，以打擊深埋地下的導彈基地。

【21:55】美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，今天將是迄今為止針對伊朗的軍事行動中最猛烈的一次空襲。他稱，3月10日將出動數量最多的戰機和轟炸機攻擊伊朗。

阿布扎比工業園區受無人機襲擊起火

【20:15】阿聯酋阿布扎比（Abu Dhabi）政府媒體辦公室3月10日表示，魯瓦伊斯工業園區（Ruwais Industrial Complex）發生無人機襲擊引發火災，當局正在積極應對，並補充說沒有人員傷亡。

園區內設有阿布扎比國家石油公司（ADNOC）的煉油設施，每日煉油能力高達92.2萬桶，是阿布扎比下游產業的中心樞紐，包括重要的化工、化肥和工業氣體工廠。

路透社引述消息報道，魯瓦伊斯煉油廠已出於預防措施而暫時關閉。

【19:40】美國總統特朗普接受霍士新聞採訪時稱，他可能願意與伊朗對話。

美媒：伊朗女足隊再多2人尋求政治庇護

【19:02】在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊，隊員在賽事期間拒唱國歌，其中5人向澳洲政府申請政治庇護，獲批人道簽證，據美媒引述消息人士報道，伊朗女足隊目前仍留在澳洲，隊內再多2人尋求政治庇護，包括一名球員和一名教練。

球隊巴士在10日較早前已離開酒店，原本計劃前往黃金海岸機場。



內塔尼亞胡：以色列正把伊朗政權「拆骨」

【18:22】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列的軍事行動正把伊朗政權「拆骨」（breaking their bones）。

他指目標是把伊朗人民「從現政權暴政解放出來」，同時指「最終決定權在伊朗人民手中」，他稱正重創伊朗，並且仍在繼續行動。



以軍：再對德黑蘭展開大規模打擊

【16:28】伊朗外長阿拉格齊形容美以的軍事行動失敗，指對方正嘗試其他計劃，但都無功而還。他又認為美以無意停戰，所以就向住宅區發動無差別攻擊，而襲擊伊朗的能源基建則導致油價急升。

【16:08】伊朗軍方聲稱利用無人機，攻擊以色列海法的煉油廠及燃料儲存設施，報復伊朗油廠遇襲。

【15:56】彭博報道，沙特、阿聯酋、科威特及伊拉克分別減產石油，其中沙特由每日減產至250萬桶。

中國外交部：1萬公民由中東返國

【15:27】中國外交部表示，至今有超過1萬名中國公民由中東返國。

【15:11】土耳其國防部指，美國一套愛國者導彈防禦系統已部署在馬拉提亞（Malatya）中部，加強北約防衛力量。

【14:35】匈牙利經濟部宣布釋出45天份量的國家燃油儲備，同時禁止出口原油及部分石油產品。

【14:11】澳航宣布在本週加票價，應對成本上漲問題，而公司來往歐洲的航班仍然正常。

【13:06】伊朗外長阿拉格齊稱，德黑蘭會按需要繼續發動導彈攻擊，又指與美國的談判「已不在議程上」。

【12:54】澳洲宣布向阿聯酋提供導彈協助防衛，同時調派一架偵察機前往波斯灣地區。

【12:33】沙特阿拉伯譴責針對阿聯酋駐伊拉克庫爾德斯坦領事館。

【11:54】國際足協（FIFA）營運總監Heimo Schirgi表示正留意中東局勢，認為難以將美墨加世界盃延期，而FIFA早前亦與伊朗足總接觸，但拒絕透露內容。

【11:18】沙特及科威特稱再遭伊朗無人機襲擊。

【10:55】伊朗伊斯蘭革命衛隊指，如果阿拉伯或歐洲國家驅逐駐當地美國或以色列大使，這些國家的船隻就可在霍爾木茲海峽航行暢通無阻。

【10:24】中國交通運輸部稱，分別約談馬士基集團（Maersk）、地中海航運公司（MSC）有關負責人，討論國際航運經營行為。

【09:27】韓國總統李在明表示，首爾方面無法阻止駐韓美軍調配當地軍備到其他地方，但事件不會影響對朝鮮的震懾能力。

【08:41】伊朗伊斯蘭革命衛隊稱會為結束戰爭作決定，指如果美以繼續攻擊，德黑蘭不會容許任何石油出口。

特朗普其後回應，警告伊朗阻止石油經霍爾木茲海峽出口，將遭到美國打擊。

【06:46】 特朗普舉行記者會：稱對伊軍事行動會很快結束，油價漲幅低於預期，將解除部份國家制裁以平抑油價。他又稱，對穆傑塔巴當選新任最高領袖失望，指「只會給伊朗帶來更多同樣的問題」。

【06:43】以色列第12頻道：來自伊朗和黎巴嫩的最新一輪火箭彈攻擊同時發動。

【05:44】美國中央司令部：迄今已打擊逾5000個伊朗目標，損毀或摧毀50艘伊朗船隻。

【05:18】伊朗塔斯尼姆通讯社：伊朗在近數小時內，打擊位於科威特的美國基地和倉庫。

【05:03】以色列國防軍：再次對德黑蘭展開大規模打擊行動。

【04:51】特朗普向共和黨議員發表講話，稱這場戰事「很快就會結束」，這只是一次短期行動，目的是「清除一些非常邪惡的人」。行動已在很多方面取得了勝利，但「贏得還不夠多」，行動將繼續向前，徹底結束這場持續已久的危機。



【04:39】伊朗副外長加里巴巴迪：包括俄羅斯和法國在內的部分國家，已就停火問題與伊朗取得聯系。伊朗停火的首要條件，是美以停止進一步的侵略。

美俄總統通話 普京就結束伊朗戰事提多項建議

【03:41】俄羅斯總統助理烏沙科夫：普京應美方提議，與特朗普通電話一小時，討論伊朗局勢和烏克蘭問題。普京就盡快結束圍繞伊朗的戰事提出多個建議，呼籲盡快回到政治和外交途徑調解衝突，當中提出了「若干想法」，包括考慮進行包括伊朗總統在內，海灣多國領導人參與的溝通。

【03:39】特朗普向CBS稱，戰爭可能很快就會結束，「我認為這場戰爭已經基本結束，差不多了。他們（伊朗）沒有海軍，沒有通信系統，也沒有空軍。」他又說，戰事比他最初預計的4到5周的時間框架「進展快得多」。

【03:14】以軍：已打擊伊朗革命衛隊聖城旅位於德黑蘭一個指揮中心；打擊伊斯法罕一個用於製造和儲存導彈地點、多個防御系統；及打擊設拉子地區其他軍事基礎設施。

【02:31】美媒：如果穆傑塔巴不滿足美國的要求，特朗普支持將其擊斃。

【01:36】特朗普接受NBC訪問，未排除從伊朗取得石油的可能性，又指伊朗選擇穆傑塔巴擔任新領導人是一個大錯誤。

【00:51】以色列軍方：已打擊伊朗伊斯蘭革命衛隊無人機總部。

【00:40】CNBC：七國集團（G7）能源部長10日上午舉行視頻會議，討論是否釋放石油儲備。G7財長9日也曾開討論，但未做出決定。消息人士透露，美國認為聯合釋放3億至4億桶原油是合適的。

【00:31】伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼：只要美國和以色列仍對伊朗進行軍事打擊，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz ）的安全就無法得以恢復。

【00:06】消息指特朗普最早將於9日評估應對油價飆升的選項，當中包括限制美國石油出口等。

香港時間3月9日

2019年5月31日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）

【23:57】特朗普與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）通電話，指對方正處理伊朗國家女子足球隊成員在澳洲申請庇護一事，稱對方在處理這相當棘手問題做得非常出色。

【23:46】特朗普向《紐約郵報》表示，對哈梅內伊之子出任伊朗最高領袖「並不滿意」。對於伊朗地下鈾濃縮設施，他指美軍的討論「還沒有作出決定」。至於是否下令美軍進入伊斯法罕（Isfahan）保護核材料，他指「距離那一步還很遠」。

【22:48】中共中央政治局委員、外交部長王毅同巴林外交大臣扎耶尼通電話。王毅表示，當前，海灣地區局勢急劇升溫，巴林的安全也受到損害，中方對此深表關切。中方的立場一貫、明確，各國的主權安全和領土完整都應得到尊重，攻擊平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。王毅強調，當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。中國政府中東問題特使目前正在地區穿梭訪問，也將到訪巴林。中方將繼續為維護海灣地區和平穩定發揮建設性作用，希望巴方繼續保障在巴中國公民和機構安全。

【22:36】中國外交部長王毅與科威特外交大臣杰拉赫通電話。杰拉赫通報地區局勢最新情況，表示科威特並非戰爭當事方，但仍受到戰火衝擊，包括科在內的海灣國家仍致力於通過對話解決爭端，但不會放棄合法自衛權利。

王毅表示，中方一貫主張通過政治和外交手段解決爭端，目前的戰事是一場本不應發生的戰爭，也是對各方都沒有益處的戰爭。美國和以色列未經聯合國授權，在伊美談判還在進行當中對伊朗發動武力襲擊，明顯違反國際法。同時，海灣國家的主權、安全和領土完整也應得到充分尊重，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責。當務之急是儘快停火止戰。

【22:30】特朗普稱，澳洲允許伊朗國家女子足球被迫返回伊朗，犯下可怕的人道主義錯誤。

【22:16】北約證實攔截一枚射向土耳其的導彈。

【21:02】馬克龍稱，法國將向紅海派遣兩艘軍艦。

【20:22】據伊拉克外交部，科威特方面表示，針對該國的部分襲擊源自伊拉克境內，敦促伊拉克方面採取行動。

【20:10】土耳其國防部稱北約防空系統擊落第二枚進入土耳其領空的伊朗導彈，一些彈藥碎片落在東南部加濟安泰普省（Gaziantep），但事件未造成人員傷亡。聲明警告，土耳其將毫不猶豫的採取必要措施。

【19:14】時事通訊社報道，日本外相已要求伊朗方面盡快釋放被扣押的日本公民。

【18:54】新華社引述伊朗媒體9日報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴幾小時後將首次向伊朗民眾發表講話。

2024年10月1日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei，不在圖中）次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）

伊朗專家會議：籲人民保持團結 效忠穆傑塔巴

【18:36】黎巴嫩衛生部稱，兩名醫護人員在以色列對黎巴嫩南部的空襲中喪生。

【18:02】SNN報道，伊朗外交部拒絕在國家遭受攻擊的情況下進行談判。

【17:19】伊朗外交部指，毫無疑問美國對伊朗石油資源虎視眈眈，並企圖削弱及破壞當地。

【17:08】歐盟委員會主席馮德萊恩就伊朗局勢時表示，歐洲需要面對現實，如實地看待當今世界。她強調伊朗民眾理應享有自由、尊嚴以及決定自身未來的權利，即便大家知道這將充滿危險與不穩定。

馮德萊恩指現在看到的是一場區域衝突，其後果難以意料，而且這種衝突的溢出效應已經成為現實，歐洲亦再也不能充當舊世界秩序的守護者。她表明歐洲將始終捍衛並堅持與盟友共同建立的以規則為基礎的體系，惟再也無法將其視為捍衛自身利益的唯一途徑。

【16:50】七國集團（G7）財長準備舉行會議，料商討釋放石油儲備。

【16:19】共同網報道，日本經濟產業省指示全國10個儲備基地準備釋放國家儲備石油。

【16:17】阿聯酋首都阿布扎比遭伊朗攻擊，當局指兩人被攔截的碎片擊中受傷。

【15:43】歐盟委員會發言人表示，歐盟石油和天然氣供應相關機構將於12日舉行會議，討論中東局勢。

【15:27】法國總統馬克龍9日會到塞浦路斯視察。



【15:10】烏克蘭總統澤連斯基表示，一批烏克蘭無人機專家下週前往中東，協助應對伊朗無人機襲擊。

【15:03】土耳其國防部宣布向北塞浦路斯部署6架F-16戰機及防空系統。

【14:47】伊朗國營傳媒報道穆傑塔巴繼任一事，形容他在「齋戒月戰爭」中遭敵人擊傷，但報道沒提及細節，而他在開戰後至今都未有露面。

【14:32】土耳其計劃向有主權爭議的北塞浦路斯部署F-16戰機，以加強保護當地土耳其裔居民。

【14:30】巴林國家石油公司宣布運作受到不可抗力影響。



【14:03】印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）表示，伊朗提出三艘船隻在當地停靠的要求，而新德里方面認為批准許可是正確做法。

【12:54】巴林石油公司（BAPCO）的煉油廠遭伊朗襲擊，冒出大量濃煙。

【12:51】日本在野國民民主黨領袖玉木雄一郎認為，首杷高市早苗政府應盡快批准所有仍可運作的核電廠投產，在伊朗緊張局勢之際減低倚賴進口能源，避免民眾電費負擔增加。

【12:39】霍士新聞指，特朗普對穆傑塔巴繼任伊朗最高領袖感到不高興。

【11:56】布倫特原油價格一度升至每桶114.13美元，WTI原油則升超過23%至每桶112.26美元。亞洲股市亦受到衝擊，日韓股市分別跌至少7%。

【11:30】阿聯酋稱防空系統正應對導彈威脅。

【10:42】韓國總統李在明表示，將迅速尋找除霍爾木茲海峽之外的原油來源，同時迅速實施燃油價格上限。

【10:08】以軍空襲貝魯特一個真主黨基建設施，以及向伊朗中部發動新一輪攻擊。

【10:03】沙特阿拉伯外交部警告，伊朗持續攻擊將導致衝突升溫，並對目前及將來關係有嚴重影響。

【09:36】《以色列時報》報道，特朗普表示要結束伊朗戰爭，就需要與內塔尼亞胡作「共同」決定。

【09:15】英國自由民主黨領袖戴宏（Ed Davey）要求首相施紀賢取消英王查理斯三世（King Charles III）4月訪美之行，以抗議特朗普向中東發動違法戰爭，導致英國民眾的能源價格負擔增加。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，右一）對英國進行國事訪問。

【09:11】美國駐利雅得大使館表示，美國務院指有安全風險，因此下令駐當地使館非緊急員工及政府僱員家屬離開沙特阿拉伯。

【08:48】伊朗總統佩澤希齊揚表示，穆傑塔巴獲選為最高領袖，體現當地加強團結的意願。

【06:55】特朗普：短期內的油價，會在伊朗核威脅消除後會迅速下降。而對美國和全世界而言，這樣的代價微不足道，足以換取安全與和平。

【05:51】伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲明：已準備好追隨新任最高領袖穆傑塔巴。

【05:48】伊朗議會議長卡利巴夫：伊朗專家會議的決定精準且明確，穆傑塔巴是一位忠誠、革命性、受民眾信任、具備行政能力和資源整合能力的領導者，清楚時代脈絡，了解敵情，作風簡樸。

【05:40】伊朗安全局局長拉里賈尼：儘管面對攻擊威脅，專家會議仍選出了新領導人，新任最高領袖能在當前敏感局勢下領導國家。

【05:16】伊朗國家電視台：伊朗專家會議選出已故最高領袖哈梅內伊次子、56歲的穆傑塔巴為新任最高領袖。專家會議聲明稱，以壓倒性票數推舉穆傑塔巴為伊朗伊斯蘭共和國第三任最高領袖，呼籲伊朗人民保持團結，效忠新任最高領袖。

【04:14】沙特外交部：攔截並摧毀了一枚針對空軍基地發射的彈道導彈。

【03:33】美國中央司令部：陣亡美軍士兵增至7人，死者3月1日在沙特阿拉伯境內受襲後重傷。

【03:31】以色列國防軍：過去一日對伊朗逾140個目標進行打擊，用了超過900枚彈藥。

【03:28】伊朗議會議長卡利巴夫：德黑蘭並不尋求停火，侵略者應受到懲罰，戰爭正按計劃推進。

【03:08】以色列特拉維夫的本-古里安國際機場有限度恢復商業航班出境，主要屬以國航空公司，每小時只有兩、三班。離境乘客需簽承諾書，保證30天內不會返回以色列。

【02:57】以軍稱打擊黎巴嫩首都貝魯特的行動中，擊斃5名伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」高級指揮官。

【02:53】白宮新聞秘書萊維特：對伊朗的行動將繼續以空襲為主，地面部隊部署不在特朗普目前計劃之內，但並未排除這一選項。

【02:48】以軍：在最近一波空襲中摧毀了伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍的總部。

【02:25】法國總統馬克龍稱與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，促立即停止對其他國家攻，結束對霍爾木茲海的封鎖，並循外交解決問題。

【02:05】Politico：以色列駐美大使未排除在伊朗派遣地面部隊的可能性。

【01:48】ABC新聞：伊朗專家會議成員Asgar Dirbaz表示，該機構大多數成員希望哈梅內伊的兒子穆傑塔巴接任最高領袖。

【01:31】伊朗伊斯蘭革命衛隊：過去24小時摧毀4台美軍部署中東的「薩德」（THAAD）導彈防禦系統雷達。

【00:24】伊朗外交部發言人巴加埃譴責美以攻擊對伊朗能源基建，稱是一場「蓄意的化學戰爭」，破壞環境並威脅民眾生命安全。

沙特住宅區遭投射物擊中2死12傷

【00:05】沙特阿拉伯民防部門：有投射物落入中部城市阿爾卡吉 (Al-Kharj) 一處居民區，造成兩人死亡、12人受傷，兩名死者分別為印度和孟加拉國國籍。路透社報道，伊朗革命衛隊稍早時間稱，當地攻擊包括阿爾卡吉在內多個地點的雷達系統。

【00:02】以色列國防軍稱：以軍完成了對德黑蘭的新一輪空襲，目標為伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令部和彈藥庫。

香港時間3月8日

特朗普稱新領袖須經他批准否則難長久

【23:46】英國首相辦公室：施紀賢與特朗普通電話，討論了中東局勢及英美軍事合作。

【23:45】伊朗外交部長拒絕停火，稱無意滿足美國提出的無條件投降要求，伊朗必須為人民和安全繼續戰鬥，直到勝利為止。

【23:16】特朗普：未經我批准，伊朗新任最高領袖無法長久在位。



【22:45】伊朗傳媒報道，德黑蘭多處傳來劇烈爆炸聲。

【22:38】央視：伊朗專家會議代表表示，哈梅內伊遺志的繼承人將很快正式對外公布，稱專家會議面對巨大壓力，敵對勢力企圖迫使會議放棄其選定的候選人，但成員們頂住了外部干擾。

【22:30】伊朗外交部長阿拉格奇表示，德黑蘭對美國在中東的目標發動攻擊，是對美國和以色列「強加」的戰爭的回應。

教宗良十四世：願對話空間得以打開

【22:03】美國軍方稱，伊朗軍隊正利用人口密集區發射攻擊無人機和彈道導彈。

【21:31】黎巴嫩真主黨發表聲明，稱今天對以色列軍事目標和北部城市發動多次襲擊。

【20:00】以色列軍方稱，伊朗向以色列發射導彈，「防禦系統正努力攔截這一威脅。」

【19:21】教宗良十四世稱，來自伊朗和整個中東的消息不斷傳來，令人深感擔憂，願炸彈的喧囂停止，願對話的空間得以打開。

【19:01】伊朗國家通訊社伊通社報道，伊朗首都德黑蘭的燃料供應「暫時中斷」 。

【18:24】以色列軍隊對黎巴嫩利塔尼河以南的居民發布強制搬遷令。

【17:01】卡塔爾航空將營運往返多哈的有限航班。

【16:23】路透社引述份國務院內部電報報道稱，美國正向斯里蘭卡施壓，要求其不要遣返本週被斯里蘭卡擊沉的一艘伊朗軍艦的倖存者，也不要遣返目前被斯里蘭卡扣押的另一艘伊朗軍艦的船員。

【15:53】以色列軍方對伊朗領導人發出新的威脅，並表示將追捕哈梅內伊的每一名繼任者。



【14:06】新華社引述伊朗媒體報道，伊朗專家會議已就新的最高領袖人選作出最終決定。路透社則引述MEHR NEWS報道，伊朗專家會議成員MIRBAQERI表示，已就哈梅內伊的繼任者達成多數共識，但仍有一些障礙需要解決。

【14:05】《解放日報》報道，一艘訊號為「中國所有」（China Owner）的散貨船 「鐵娘子」號（Iron Maiden），沿着阿曼海岸線順利穿過霍爾木茲海峽，成為當前局勢下的罕見案例後，據媒體近日統計顯示，已有至少10艘船隻已將AIS自動識別系統（應答器）的「目的地」信號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」，以期通過霍爾木茲海峽。

【13:34】以軍宣布向伊朗發動新一輪空襲，針對當地基建設施。

【13:20】伊朗國營傳媒引述總統佩澤希齊揚指，自己的說話遭敵人「誤解」，形容對方企圖在伊朗及鄰國之間製造分裂。他強調伊朗與鄰國關係必須良好，而德黑蘭採取報復空襲不等於與這些國家有爭執。

【12:32】美媒Axios引述多名知情人士報道，美國與以色列曾討論在戰爭較後階段向伊朗派遣特種部隊，奪取當地的高濃度鈾元素。

【12:11】美國防長赫格塞思在社交平台X表示，假如外界殺害美國人或在世上任何一處威脅美國人，華府就會毫不猶豫地追殺對方。

【11:41】科威特表示，當地國際機場的燃料儲存庫大火已經受到控制。

【11:33】《以色列時報》引述兩名華府官員指，特朗普政府運用緊急權力，繞過國會向以色列出售超過2萬枚導彈，約值6.5億美元。



【11:20】法媒引述與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關連的半官方法斯通訊社（Fars）報道，革命衛隊發言人稱伊朗仍可維持密集戰爭至少6個月。

【10:49】施紀賢回應特朗普「勝利球迷」論，指英國需要嚴肅而不是政治遊戲，強調工黨政府致力保障英國民眾在海內外的安全。

【10:25】中國外長王毅表示，伊朗及中東問題應該正確及妥善處理，並敦促各方盡快重返談判桌。他又惄為伊朗政權變更缺乏支持，而拳頭硬不等於道理硬，世界不能退回叢林法則。動輒使用武力並不能證明自己的強大，民眾不能成為戰爭的無辜犧牲品。

【10:10】澳洲外長黃英賢稱，坎培拉方面考慮向受到伊朗攻擊的中東國家提供軍事援助，但無意派遣軍人到區內。

【09:35】半島電視台引述黎巴嫩衛生部指，貝魯特一間酒店遭以軍空襲，至少4死10傷。以軍其後稱在當地空襲朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）旗下聖城旅（Quds Force）的關鍵指揮官。

【08:58】以軍證實空襲德黑蘭多個煉油廠，指這些設施與伊朗軍方有關。



【08:54】美國中央司令部否認有美軍人員遭伊朗俘虜的講法。

【08:40】挪威警方表示，美國駐奧斯陸大使館附近傳出巨響，目前未有傷亡報告。

【08:24】特朗普不排除在特定情況向伊朗派遣美軍地面部隊，同時否定由伊拉克庫爾德武裝組織進攻德黑蘭的可能。

【08:07】英國計劃向中東部署航母，特朗普在社交平台發文點名英國首相施紀賢，稱美國不需要其他人在贏得戰爭後加入。

【07:04】巴林內政部稱，伊朗攻擊目標為巴林薩勒曼港附近設施，民防部門正採取措施控制火勢。

【06:22】沙特阿拉伯攔截8架闖入其領空的無人機。

【05:52】以色列軍方稱已對貝魯特南部郊區發動新一輪空襲。

【04:29】伊朗國家電視台稱，伊朗首都德黑蘭南部一家煉油廠遭襲後起火。

【04:23】安全部門消息人士稱，無人機襲擊了艾比爾國際機場附近的美國軍事基地。

【04:16】包括首都德黑蘭以西的卡拉季在內的三個地區燃料庫遭到襲擊。

【03:08】伊朗革命衛隊發表聲明稱，位於杜拜碼頭的美國軍事基地已遭成功攻擊。

【02:38】美國駐巴格達大使館遭喀秋莎火箭彈襲擊，警報隨即響起。