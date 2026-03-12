意大利總理梅洛尼斥伊朗女校遇襲為「屠殺」　籲查明悲劇責任

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）3月11日譴責在伊朗南部小學發生的「屠殺」事件。梅洛尼稱她代表意大利政府，慰問這些年幼受害者的家屬，並呼籲盡快查明誰人要為造成這場悲劇負上責任。她重申，美國和以色列對伊朗持續進行軍事行動之際，必須保障包括兒童在內的平民安全。



梅洛尼周三在羅馬國家議會表示，「這次襲擊超出了國際法的範疇」。她說，目前國際體系處於結構性危機，在這個背景之下，威脅日益嚴峻，單邊干預超出國際法範圍的事件不斷增加，而美國與以色列對伊朗政權的干預，必須置於當中考量。

另一方面，梅洛尼同時指絕對不能允許伊朗發展核武器，因這將對全球安全構成嚴重後果，亦令意大利及歐洲面臨來自伊朗的潛在核威脅。她還稱，意大利正向海灣國家提供防空方面的協助，但不會參與針對伊朗的軍事行動。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多人死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

《紐約時報》最新援引知情官員消息，初步軍事調查發現，德黑蘭一所女子小學2月28日遭襲擊，已造成175人死亡，是美軍目標定位錯誤造成的。將此次襲擊歸咎於伊朗政權的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表示，並不知曉相關的軍事調查結果。