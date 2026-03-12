伊朗局勢｜世界旅遊觀光協會：戰事讓中東旅遊業每日損失47億

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，世界旅遊觀光協會（World Travel & Tourism Council，WTTC）表示，伊朗的戰事每日讓中東旅遊業損失至少6億美元（約47億港元），主要原因是國際旅客消費減少。



世界旅遊觀光協會3月11日（周三）在一份聲明中表示，航空旅行中斷、旅客信心受挫以及區域聯通性下降正導致中東地區的旅遊需求下降。該地區佔全球入境遊客量的5%和國際中轉客流量的14%。

報告指，杜拜（Dubai）、阿布達比（Abu Dhabi）、多哈（Doha）和巴林（Bahrain）等主要航空樞紐機場過往通常每日處理約52.6萬名旅客，但近兩週以來一直處於關閉和營運混亂的狀態，嚴重影響全球旅行，並導致許多機票價格飆升。

WTTC的分析建基於其對中東地區2026年2月28日發生衝突前的預測，該預測預計今年該地區的國際旅客消費將達到2,070億美元（約1.6萬億港元）。

WTTC補充指：「因此，任何旅行中斷都會迅速轉化為對整個旅遊生態系統的重大經濟影響。」

然而，世界旅遊觀光協會行政總裁Gloria Guevara同時強調，旅遊業「是最具韌性的行業」，擁有快速復甦的歷史。她補充指，清晰的溝通、強而有力的公私合作以及加強安全穩定的措施是重建旅客信任的關鍵。