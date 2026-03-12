美軍公開炸毀伊朗軍機片　稱「有系統地摧毀伊朗空戰能力」｜有片

美國中央司令部（CENTCOM）周三（3月11日）表示，伊朗在與美軍的衝突中正日漸喪失空中作戰能力，並強調美軍不僅在防禦，更在「有系統地摧毀」這些威脅。



CENTCOM在社交平台X發文表示：「伊朗政權正日漸喪失空中能力。美軍不僅在抵禦伊朗威脅，我們正有系統地摧毀它們。」自2月28日美國、以色列發動代號「史詩狂怒」行動，擊斃伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）後，伊朗對以色列及中東多國的美軍基地發動報復打擊。

2026年3月11日，美國總統特朗普抵達美國馬裡蘭州安德魯斯聯合基地後接受媒體採訪。 （Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月11日單方面宣告贏得戰爭，他表示：「我們贏了。在第一天第一小時就已結束。」另一方面，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）則於12日提出停火三條件：承認伊朗合法權利、支付賠償，以及國際社會提供反對未來侵略的堅實保證。

伊朗專家會議已於3月8日任命穆赫塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。戰事爆發後穆赫塔巴未公開露面，引發受傷傳聞，佩澤希齊揚之子否認傳聞，稱其「安全無恙」。目前戰事持續，地區緊張未見緩和。