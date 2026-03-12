伊朗｜美媒：FBI指加州或遭無人機襲擊　奧斯卡頒獎禮將加強保安

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入13日之際，有美媒報道，美國聯邦調查局（FBI）曾警告加州執法部門，伊朗有計劃準備用無人機向美國西岸發動襲擊報復。將於美東時間3月16日晚上7時（本周日）舉行（本港時間17日上午7時）的奧斯卡頒獎禮製作方承諾，將加強保安，確保「所有與會嘉賓感到安全和安心。」



據美媒News Nation報道，聯邦調查局曾發出警報：「我們近期獲得情報，伊朗據稱計劃在2026年2月初，利用一艘身份不明的船隻，從美國本土海岸附近向加州的未指明目標發動無人機襲擊，以報復美國向伊朗進行襲擊。」該警報稱。 「我們目前沒有關於此次襲擊的時間、方式、目標或實施者的更多信息。」

在3月11日舉行的新聞發布會上，距離奧斯卡頒獎禮在杜比劇院舉行僅剩4天之際，奧斯卡電視直播的執行監製Katy Mullan和Raj Kapoor表示，典禮將加強保安。

Kapoor強調：「我們獲得聯邦調查局和洛杉磯警察局的支持，雙方密切合作。這場盛典必須像鐘錶一樣精準運轉。我們希望所有前來觀看、見證這場盛典的人，甚至包括站在警戒線外的奧斯卡粉絲，都能感到安全、受到保護並受到歡迎。作為製作團隊，我們的職責就是確保這一點。」

洛杉磯縣警局受訪時發聲明指「鑑於當前的全球局勢，本局保持高度戒備，並持續加強警惕，以保護洛杉磯縣居民的安全。我們正與聯邦和地方執法部門密切合作，共享情報，持續監控中東地區的衝突，並評估其對我們社區可能造成的任何影響。」

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）同日在網上表示，他正密切關注任何可能對加州構成威脅的事件。

2026年3月9日，美國加州洛杉磯，一塊巨大的廣告看板高聳於荷里活大道上，上面印有今年奧斯卡頒獎典禮主持人Conan O'Brien的頭像。工作人員正為第98屆奧斯卡頒獎典禮做準備。(Reuters）

他寫道：「我與包括加州緊急服務辦公室在內的安全和情報官員保持密切協調，以監控加州可能面臨的威脅，包括與中東衝突相關的威脅。雖然目前我們尚未發現任何迫在眉睫的威脅，但我們已做好應對加州任何緊急情況的準備。」