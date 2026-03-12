伊朗戰爭｜美媒：穆傑塔巴足部骨折左眼瘀青　在美以空襲首日受傷

知情人士透露，伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在美以聯合空襲行動首日，就遭遇足部骨折及面部輕傷。



伊朗自3月8日宣布，57歲的穆傑塔巴為伊朗新任最高精神領袖以來，他就不曾公開露面。

據美媒3月11日（周三）引述知情人士報道，除了足部骨折，穆傑塔巴左眼周圍瘀青，面部多處被輕微劃傷。

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

同日較早時後，伊朗駐塞浦路斯大使薩拉里安（Mojtaba Khamenei）接受英國《衛報》訪問時透露，穆傑塔巴是美國和以色列2月28日發動首輪空襲中的「倖存者」。

正是在這場精準打擊中，穆傑塔巴的父親、伊朗前最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）遇襲身亡。同時遇難的還有穆傑塔巴的母親、妻子和孩子等五名家庭成員。

薩拉里安解釋說，穆傑塔巴被任命為伊朗最高精神領袖後數日未公開露面也未發聲，正是因受傷所致。

伊朗國家電視台3月9日宣布，穆傑塔巴計劃首次向伊朗民眾發表公開講話，但這場原定的亮相最終並未如期舉行。

儘管講話取消的具體原因尚未公布，但薩拉里安認為，穆傑塔巴「無論在何種情況下」都不適合發表講話。「我不知道他本人是否感到擔憂，但我們清楚，美國，尤其是以色列，早已將他列為打擊目標。」

圖為伊朗新任最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei，前伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的次子）2024年10月13日在伊朗德黑蘭出席會議。（Reuters）

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）的政府顧問優素福（Yousef Pezeshkian）11日（周三）則在社交平台上發文稱：「我聽說穆傑塔巴受傷了。我問了與他保持聯繫的朋友，他們說他平安無事。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

