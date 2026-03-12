伊朗局勢｜霍爾木茲海峽航運受阻　沙特擬將貿易路線改道紅海港口

美國、以色列與伊朗之間的戰事持續，導致霍爾木茲海峽航運受阻。美媒3月11日報道，沙特擬將其海上貿易路線改道至位於紅海的西部港口，以避免經過位於該國東面的霍爾木茲海峽。



報道指，船隻往返位於於沙特面向波斯灣的東部港口時，需要先通過霍爾木茲海峽，但該海峽自衝突爆發以來，實際上已遭伊朗關閉。

以下圖表顯示霍爾木茲海峽、紅海、沙特及伊朗的位置：

2026年3月2日，土耳其安納杜魯新聞社製作的一張題為「霍爾木茲海峽」圖表，霍爾木茲海峽是全球最具戰略意義的海上「樽頸」要道之一。（Getty）

沙特計劃把原在東部港口進行的貿易活動，改為在位於紅海的港口進行，並增加物流路線，以接收從波斯灣各地港口重新轉運的貨櫃和貨物。

據沙特國家通訊社，沙特交通和物流部長Saleh Al-Jasser視察紅海港口時表示，該國運輸和物流系統正有效地運作，政府已通過提高港口、機場和運輸網絡的營運能力來確保穩定的供應鏈。

檔案照片：在這幅2025年6月22日拍攝的插圖中，顯示霍爾木茲海峽與伊朗的地圖，置於美國總統特朗普的3D列印微縮模型後方。（Reuters）

各波斯灣國家面向霍爾木茲海峽的港口及其附近區域最近頻頻成為襲擊目標，兩艘油輪11日在伊拉克海域遇襲後，伊拉克政府關閉石油港口的運作；阿曼最大港口Salalah港的石油儲存設施於同日遭無人機襲擊，引發巨大爆炸。