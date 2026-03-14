英媒：法國意大利與伊朗展開對話　冀確保其船隻通過霍爾木茲海峽

英媒3月13日（周五）引述消息人士報道，法國與意大利已與伊朗展開對話，尋求達成協議，以確保其船隻安全通過霍爾木茲海峽。惟意大利官員後來否認該國與伊朗進行相關談判。



三位知悉談判情況的官員向英媒透露，歐洲各國已展開初步磋商，試圖在不擴大衝突的情況下重啟石油和天然氣出口。與此同時，航運公司也正尋求西方海軍為其油輪提供護航。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘液化石油氣油輪在阿曼希納斯（Shinas）拋錨停泊。 （Reuters）

其中兩位官員表示，法國是參與談判的國家之一，而另一位官員稱，意大利也曾試圖就此事與伊朗展開磋商。

但據路透社報道，意大利外交部一位消息人士周五表示，該國目前並未與伊朗就確保意大利船隻或油輪安全通過霍爾木茲海峽進行任何談判。消息人士稱：「意大利領導人在外交接觸中希望促成全面軍事降級，但不存在任何旨在以犧牲其他船隻為代價來保全部分商船的幕後談判。」

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

通常全球約五分之一的石油和液化天然氣都要經由霍爾木茲海峽運輸。伊朗戰爭爆發後，歐洲各國政府擔憂對海峽的持續封鎖將推高能源成本，加劇經濟困境。石油價格目前已從年初的每桶近60美元上漲至每桶約100美元，而同期歐洲天然氣價格上漲了75%。