伊朗戰爭引印度能源危機　餐廳「斷氣」恐暫閉　坊間瘋搶電磁爐

【伊朗戰爭 / 美國 / 以色列 / 石油】中東衝突持續升溫，事關能源出口要道的霍爾木茲海峽航運受阻，波及全球能源供應。世界第二大液化石油氣（LPG）的進口國印度就受到影響，不僅餐飲與酒店業預警可能因燃料短缺而暫停營業，坊間也因擔憂能源漲價難負擔，甚至掀起「電磁爐搶購潮」。



路透社引述印度餐飲業一個連鎖食品店的創辦人Bert Mueller表示，目前只有可供使用2日的液化石油氣庫存，目前正在制定緊急方案應對，「我們正在節約燃料，並在部份店舖安裝電磁爐」。

另有營運連鎖餐廳品牌的負責人Manish V Shetty指出，旗下一間餐廳在周二未收到燃料，所幸有其他供應商迅速填補空缺，此外，「用於烹飪的葵花油價格也飆升。」

2026年3月13日，印度科奇，圖為餐廳員工在廚房煮食。（NurPhoto via Getty）

報道也指出，有「印度矽谷」之稱的班加羅爾也面臨「斷氣」危機，當地多家餐廳表示，外賣數量已大幅下降，並指如果情況沒有得到解決，將不得不在短期內暫停營業。除了選擇閉門之外，有餐廳也選擇精簡菜單，或轉用其他可替代的實惠燃料。

儘管印度政府因應局勢啟用緊急法案，優先分配液化石油氣供應並防止囤積。在印度，有大約87%的家庭使用液化石油氣在廚房煮食。

掀電磁爐「爆買潮」

因擔心中東局勢導致燃料短缺與價格飆升，印度電商平台的家用電器銷售量開始暴漲。報道引述家電品牌總經理Rajendra Gandhi指，自中東局勢緊張開始，電商平台的「電磁爐平均每週銷量激增4倍」。

路透社報道，亞馬遜印度（Amazon India）公司發言人表示，該平台的電磁爐銷售量增長30多倍。

2026年3月13日，印度海德拉巴，圖為居民排隊購買液化石油氣。（Getty）

當地議員Vijay Vasanth指出，在過去兩日清奈的電磁爐與電熱水壺收到大量查詢，「銷量增長300%」，他認為坊間掀起「爆買潮」，還引致供應短缺，商家「正試圖從供應商處調貨」。