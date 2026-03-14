澤連斯基：美放寬俄石油制裁無助俄烏衝突 世界關注伊朗對烏不利
撰文：張涵語
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）3月13日（周五）訪問法國期間表示，美國放鬆對俄羅斯石油制裁的決定無助於結束俄烏衝突，並稱世界對伊朗戰爭的關注對烏克蘭亦無任何好處。
路透社報道，澤連斯基在巴黎政治學院（Sciences Po university）對學生說，「世界現在的關注度都在轉向中東，這是可以理解的。但中東戰爭對烏克蘭沒有任何好處。」
美國財政部此前3月12日宣布，因應近期中東緊張局勢導致油價上漲，美國將暫時放寬對部分俄羅斯石油的制裁。
對此，澤連斯基在與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行的聯合記者會上表示，「美國這項舉措可能會為俄羅斯提供約100億美元的戰爭資金。這當然無助於實現和平。」
澤連斯基亦指，伊朗戰爭還將加劇烏克蘭防空導彈的嚴重短缺。他本週稱，海灣國家在短短幾天內用於抵禦伊朗襲擊的PAC-3「愛國者」防空導彈數量，比烏克蘭過去四年從美國獲得的數量還要多。
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