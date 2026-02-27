美國分別與俄烏在瑞士會面　澤連斯基：料3月初再舉行三方會談

美國代表2月26日（周四）在瑞士日內瓦分別與烏克蘭及俄羅斯代表舉行會面。會後，烏克蘭談判代表、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）表示，談判人員正努力解決經濟和安全問題，「讓下一次涉及美國和俄羅斯的三方會議盡可能具有實質意義」。烏克蘭總統澤連斯基其後指，在美國斡旋的下一輪美俄烏三方談判很可能於3月初在阿聯酋阿布達比舉行。



據路透社報道，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner），分別與烏梅羅夫率領的烏方代表團，以及俄羅斯總統普京（又譯普丁或蒲亭）特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）舉行會面。

會後，德米特里耶夫並沒有評論會談成果。

烏梅羅夫會後在網上發文表示：「今日的談判採取兩種形式：第一種是與美方舉行會談，第二是與美國和瑞士舉行的三方會談。」

烏梅羅夫指：「下一輪會談正在籌備中。我們正在確認安全參數、經濟決策和已達成共識的立場，這些都將構成後續安排的基礎。目標是讓下一輪美俄烏克三方會談盡可能取得實質成果。

烏梅羅夫強調：「我們特別關注烏克蘭的經濟路線和長期支持機制。我們與烏克蘭政府經濟團隊以及我們的美國合作夥伴一起，對如何重建烏克蘭的文件進行了詳細審閱。我們一致同意，各團隊將繼續完善該文件，尤其是在未來重建和投資計劃方面。」

路透社的報道指，基輔希望在未來10年內吸引8,000億美元（約6.3萬億港元）的公共和私人資金，來重建這個過去4年遭受戰火蹂躪的國家。

2026年2月25日，烏克蘭基輔，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與挪威首相施托雷（Jonas Gahr Stoere，不在圖中）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

在聽取烏梅羅夫就會談的簡報後，澤連斯基表示：「下一輪三方會談的準備工作已經更加充分。我們預計會談將於三月初舉行。我們需要最終敲定迄今為止為確保真正的安全保障所取得的一切成果，並籌備領導人會晤。這種會談形式能夠解決許多問題。歸根究底，關鍵問題最終由領導人決定，而對俄羅斯這樣一個個人主義政權而言，這一點比在其他國家更為重要。」