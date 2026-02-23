澤連斯基稱普京已發動「第三次世界大戰」 需施壓迫使對方退縮
撰文：陳楚遙
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已發動「第三次世界大戰」，國際社會必須透過強大的軍事和經濟壓力迫使其退縮。
澤連斯基在基輔政府總部表示，烏克蘭不僅不會戰敗，反而會贏得戰爭。他堅決反對為實現停火而從戰略要地撤軍。針對美國等夥伴提出領土讓步乃停火關鍵的言論，澤連斯基反問：「我們會輸嗎？當然不會，因為我們是在為烏克蘭的獨立而戰。」
俄羅斯要求烏克蘭交出頓涅茨克（Donetsk）東部地區20%的土地，他強調這不僅是土地問題，更會導致生活於當地的數十萬同胞被遺棄，最終造成烏克蘭社會分裂。
澤連斯基坦言，奪回所有被佔領土只是時間問題，但目前受制於兵力和武器不足，若強行推進將損失數百萬人，「人沒了，土地又有甚麼意義呢？」
談及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），澤連斯基承認對方可能反覆無常，但強調烏克蘭需要的是經美國國會批准的安全保障，因為制度會比總統任期更長久。他同時表示，在獲得安全保障前，不會考慮美國提出的在夏季前舉行選舉的要求。
澤連斯基指責合作夥伴（美國）至今仍不願授權烏克蘭自行生產愛國者導彈等關鍵武器系統，他對此表示不解。
《基輔郵報》（Kyiv post）指，普京22日表示，隨着俄羅斯與美國僅存的《新削減戰略武器條約》（New START）到期，發展俄羅斯核武力量是「絕對優先事項」。
