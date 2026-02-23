澤連斯基稱普京已發動「第三次世界大戰」　需施壓迫使對方退縮

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已發動「第三次世界大戰」，國際社會必須透過強大的軍事和經濟壓力迫使其退縮。



澤連斯基在基輔政府總部表示，烏克蘭不僅不會戰敗，反而會贏得戰爭。他堅決反對為實現停火而從戰略要地撤軍。針對美國等夥伴提出領土讓步乃停火關鍵的言論，澤連斯基反問：「我們會輸嗎？當然不會，因為我們是在為烏克蘭的獨立而戰。」

圖為2026年2月17日，美俄烏新一輪三方會談在瑞士日內瓦展開。 （Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS）

俄羅斯要求烏克蘭交出頓涅茨克（Donetsk）東部地區20%的土地，他強調這不僅是土地問題，更會導致生活於當地的數十萬同胞被遺棄，最終造成烏克蘭社會分裂。

澤連斯基坦言，奪回所有被佔領土只是時間問題，但目前受制於兵力和武器不足，若強行推進將損失數百萬人，「人沒了，土地又有甚麼意義呢？」

圖為2026年1月22日，特朗普在瑞士達沃斯世界經濟論壇上與烏克蘭總統澤連斯基會面握手。（Reuters）

談及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），澤連斯基承認對方可能反覆無常，但強調烏克蘭需要的是經美國國會批准的安全保障，因為制度會比總統任期更長久。他同時表示，在獲得安全保障前，不會考慮美國提出的在夏季前舉行選舉的要求。

澤連斯基指責合作夥伴（美國）至今仍不願授權烏克蘭自行生產愛國者導彈等關鍵武器系統，他對此表示不解。

《基輔郵報》（Kyiv post）指，普京22日表示，隨着俄羅斯與美國僅存的《新削減戰略武器條約》（New START）到期，發展俄羅斯核武力量是「絕對優先事項」。