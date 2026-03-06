澤連斯基：美請求協助應對伊朗無人機　特朗普：接受所有國家援助

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於3月5日表示，美國向烏克蘭提出具體請求，希望烏克蘭協助應對中東地區的無人機威脅。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日稱，願意接受任何國家的援助。



圖為2026年2月20日，烏克蘭無人機製造商展示STING FPV攔截無人機。 （Reuters）

澤連斯基在社交媒體平台X上稱，「我們收到美國的請求，稱希望獲得具體支持，以防範（伊朗設計的）『沙赫德』（Shahed）無人機在中東地區的威脅」。他表示，已經指示提供必要的資源，並派遣能夠確保所需安全的烏克蘭專家。

特朗普同日接受路透社電話採訪，被問及烏克蘭提出協助防禦中東地區的伊朗無人機，他簡單回應稱，「當然，我願意接受任何國家的援助」 。

圖為2026年2月20日，烏克蘭無人機製造商展示P1-Sun FPV攔截無人機。 （Reuters）

路透：美國及卡塔爾洽購烏克蘭攔截無人機

另外，路透社引述知情人士報道，美國和卡塔爾正在與基輔方面就採購烏克蘭攔截無人機進行磋商，希望以此作為在海灣戰爭期間，用於擊落伊朗「沙赫德」無人機的廉價替代方案。消息人士稱，早期磋商是在政府官員之間進行的，而非企業之間。不過，相關國家均未回應此消息。

路透社報道，澤連斯基先前曾表示，烏克蘭也收到了來自中東國家的類似請求，他只會在不影響烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的能力下，才會進行相關交易。他也表示，他願意用無人機交換防空導彈。

另一位消息人士稱，一個烏克蘭代表團本週前往多哈與卡塔爾官員會面，分享烏克蘭在無人機防禦方面的經驗。這位外交官還表示，另一個代表團也前往了阿聯酋首都阿布達比。