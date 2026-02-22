澤連斯基：下一輪烏克蘭戰爭談判將在瑞士舉行
撰文：韓學敏
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周六（2月21日）在接受英國主持人摩根（Piers Morgan）採訪時宣布，下一輪關於烏克蘭戰爭的談判將在瑞士舉行。
澤連斯基表示：「我只想指出，下一次會議也將在瑞士舉行。」他認為在瑞士舉行會議具有積極意義，對歐洲極為重要。他進一步闡述，當歐洲發生戰爭時，必須找到解決場所，且歐洲人需意識到這是對整個歐洲的攻擊。
此前，為期兩日的俄羅斯-烏克蘭和平談判於2月18日在日內瓦結束，未取得任何具體進展。烏克蘭總理批評談判成果不足。澤連斯基在談判期間指控俄方在美國斡旋的談判中採取拖延策略。
隨著戰爭即將在2月24日邁入第五年，澤連斯基在晚間視像談話中指示國家安全與國防會議秘書加強與中東國家及土耳其的合作，確保對方參與談判進程。他同時預告下週將與歐洲夥伴會晤，以協調細節，讓歐洲更深入參與所有進程。
澤連斯基強調，烏克蘭正持續努力，確保下一輪三方談判能為烏克蘭與和平帶來成果。
澤連斯基：烏克蘭已準備好真正妥協 斥俄無讓步只下最後通牒美俄烏第二日談判 澤連斯基：特朗普和平方案部份地方「不公平」澤連斯基：歐洲2.24前向烏克蘭提供新一輪能源及軍事援助方案澤連斯基：簽和平協議有兩條件 加入歐盟日期＋逾20年美國安保