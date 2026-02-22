澤連斯基：下一輪烏克蘭戰爭談判將在瑞士舉行

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）周六（2月21日）在接受英國主持人摩根（Piers Morgan）採訪時宣布，下一輪關於烏克蘭戰爭的談判將在瑞士舉行。



澤連斯基表示：「我只想指出，下一次會議也將在瑞士舉行。」他認為在瑞士舉行會議具有積極意義，對歐洲極為重要。他進一步闡述，當歐洲發生戰爭時，必須找到解決場所，且歐洲人需意識到這是對整個歐洲的攻擊。

此前，為期兩日的俄羅斯-烏克蘭和平談判於2月18日在日內瓦結束，未取得任何具體進展。烏克蘭總理批評談判成果不足。澤連斯基在談判期間指控俄方在美國斡旋的談判中採取拖延策略。

檔案照片：烏克蘭總統澤連斯基與美國總統特朗普在會面時合影，地點是瑞士達沃斯，2026年1月22日，地點為第56屆世界經濟論壇（WEF）。（Reuters）

隨著戰爭即將在2月24日邁入第五年，澤連斯基在晚間視像談話中指示國家安全與國防會議秘書加強與中東國家及土耳其的合作，確保對方參與談判進程。他同時預告下週將與歐洲夥伴會晤，以協調細節，讓歐洲更深入參與所有進程。

澤連斯基強調，烏克蘭正持續努力，確保下一輪三方談判能為烏克蘭與和平帶來成果。