美國伊朗談判據報雙方代表團抵達　巴基斯坦總理：不成則敗｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】伊朗戰爭持續逾一個月，自美國、以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，德黑蘭反擊，戰事更牽連中東多國如阿聯酋、沙特等，霍爾木茲海峽大受影響，引發全球石油危機。

事件在4月初再有新發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣告與伊朗達成暫時停火兩週共識，兩方官員並會在巴基斯坦談判。本文會持續更新最新消息。



中東局勢最新重點：

．前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面



．伊朗議會議長卡利巴夫已率團抵達伊斯蘭堡



．德黑蘭稱提出的先決條件被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始



．特朗普表示，霍爾木茲海峽無論如何都會開放



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香港時間4月11日

【14:00】路透社引述消息指，美國副總統萬斯抵達巴基斯坦。

【13:50】巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）形容美伊會談是「不成則敗」（make or break），意指已到關鍵時刻。

央視新聞指，伊朗與美國之間的會談很有可能在伊斯蘭堡當地時間當天下午開始，按照伊朗方面得到的消息，雙方代表團將首先分別與巴基斯坦總理會面，之後會談才會正式開始。

【13:47】伊朗傳媒報道，伊方代表團約有70人，成員包括安全、政治、軍事、經濟和法律委員會人員，又指「若果對方接受伊朗提出啟動談判的先決條件，談判即可開始。」

2026年4月10日，伊朗代表團抵達巴基斯坦，由伊朗議長卡利巴夫及外長阿拉格齊率領（Pakistan's Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS）

【13:30】巴基斯坦消息人士稱，美國中東特使威特科夫、特朗普女婿庫什納抵達伊斯蘭堡。

【13:22】半島電視台報道，目前未有談判時限，預計可能需時一天，甚至延長至周日（4月12日）。

【13:18】兩名巴基斯坦消息人士指，載有美國談判代表的專機已於伊斯蘭堡降落。

【12:07】路透社引述美國有線新聞網絡指，美國情報顯示，中國準備向伊朗提供軍備。

【12:01】有知情美國情報官員向《華爾街日報》表示，伊朗仍有數以千計的彈道導彈，如果伊朗發掘埋在地下設施內的導彈發射器，則有發射能力。

【10:52】《紐約時報》引述美國官員指，伊朗無法找出所有在霍爾木茲海峽佈下的水雷位置，亦沒清除能力，導致無法重開海峽。

【09:08】以色列駐美大使耶萊特（Yechiel Leiter）與黎巴嫩駐美大使通話，指知即使雙方下週二（14日）展開談判，但以色列無意暫停對真主黨的攻勢。

【08:47】伊朗駐南非大使館在社交平台X發文，稱「先決條件已獲接受」，但沒進一步解釋。半島電視台引述伊朗學者認為，言論或與解凍60億美元伊朗資金的談判有關。

【06:19】伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

【05:20】特朗普表示，霍爾木茲海峽無論如何都會開放，很快就會正式開放。

【04:57】巴基斯坦方面稱，伊朗代表團已抵達伊斯蘭堡參加衝突談判。

【03:53】由伊朗議會議長卡利巴夫率領的伊朗代表團已在與美國舉行和平會談前夕抵達伊斯蘭堡。

【03:45】兩名參與談判的巴基斯坦消息人士透露，伊朗官員在巴基斯坦空軍護送下抵達伊斯蘭堡的努爾汗空軍基地，為和平談判做準備。

香港時間4月10日

【23:55】阿拉伯媒體事件報（Al Hadath）報道，消息人士稱，美國和伊朗的技術代表團當地時間周五（4月10日）上午抵達巴基斯坦。伊朗代表團將於周六參加談判，儘管其就黎巴嫩事件發表一些看法。伊朗代表團抵達巴基斯坦的細節被保密。

以媒：以色列暫停空襲黎巴嫩首都

【22:40】《以色列時報》報道，在美國壓力下，以色列軍方暫停對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的空襲。

伊朗軍方：隨時準備開火

【22:31】伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞（Khatam al-Anbiya）中央總部發言人發表聲明指，由於美國和以色列過去屢次失信，伊朗武裝部隊仍保持完全戒備，隨時準備開火，稱「手指在扳機上」。

【22:22】《華盛頓郵報》引述消息人士報道，美方將在談判中要求伊朗釋放遭拘押的美國人。

【21:55】伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲表示，一項關於霍爾木茲海峽的提案正在審議中，內容包括禁止與敵對國家有關的船隻通行，包括以色列。

萬斯：料談判正面

【20:31】啟程前往巴基斯坦的美國副總統萬斯表示，特朗普已就與伊朗的談判向美國代表團給予清楚指引，他相信與伊朗的談判將是正面。

他又指「如果他們想耍我們，那他們會發現我們談判團隊沒那麼容易上當。」

談判人員據報將下塌的巴基斯坦伊斯蘭堡5星級豪華酒店Serena Hotel（酒店網站）

伊朗：以德黑蘭10點方案為基礎

【20:18】伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）稱，即將在巴基斯坦舉行的談判，將以伊朗提出的10點方案為基礎。

2026年4月10日，巴基斯坦正為舉行美國與伊朗的談判作準備，路透社指，當地出現一支據報載有沙特阿拉伯官員的車隊（Reuters）

【20:10】美國伊朗兩方將於4月11日上午在伊斯蘭堡展開談判，尋求為長達六週的戰爭找到出路。伊朗最高國家安全委員會4月8日時表示，會談或長達15天。

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