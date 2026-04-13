特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽　英媒：英國拒絕參與

在美伊雙方談判未能達成協議後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示美軍將「立即封鎖任何試圖進入或離開霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻」，而據英國天空新聞（Sky News）4月12日了解，英國不會參與對海峽的封鎖行動。



特朗普在自家媒體Truth Social上發文表示，儘管副總統萬斯（JD Vance）帶領的談判「進展順利」並在大多數問題達成一致，但對伊朗的核問題「並非如此」。進而，特朗普直接威脅道：「任何繳納非法通行費的人都無法在公海上安全航行」。

對此，英國自由民主黨黨魁戴宏（Ed Davey，又譯戴維）敦促首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）不要參與特朗普「這場愚蠢戰爭的最新升級」。

英國政府發言人表示「我們繼續支持航行自由和開放霍爾木茲海峽，這對於支持全球經濟和國內生活成本至關重要」，並指出：「霍爾木茲海峽不應徵收通行費」。當局同時稱：「我們正與法國和其他夥伴緊急合作，組建一個廣泛的聯盟來保護航行自由。」

圖為2025年2月27日，美國總統特朗普在華盛頓白宮橢圓形辦公室會見英國首相施紀賢時，手持英王查理斯三世的來信。(Reuters)

據悉，英國已經在霍爾木茲海峽部署掃雷系統，而特朗普曾透露，英國將派遣掃雷艦協助清理海峽。