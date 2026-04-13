能源價格飆升　分析指英國普通家庭每年減近500英鎊收入

分析指出，一個典型的英國普通家庭將因能源價格飆升而每年減少近500英鎊（約5,250港元）的收入。



彭博社報道，英國智庫決議基金會（Resolution Foundation）星期一（4月13日）說，根據市場對能源價格的預測，英國中位數勞動年齡家庭的收入在本財年將下降0.6%，而此前預期為增長0.9%。

儘管智庫分析顯示，收入最低的五分之一家庭仍會增長，但在以色列和美國對伊朗發動襲擊之後，這一群體的收入增長預計將明顯減弱，僅為1.2%，低於此前預估的2.8%。

決議基金會首席經濟學家史密斯說，儘管近期地緣政治緊張有所緩和，但「今年對家庭財務的損害在很大程度上已經發生」。

他說：「能源價格仍遠高於戰前水準，這意味着許多家庭今年的購買力將下降。對於中等及以上收入群體來說，原本微弱的增長預期已經轉為負增長。」

伊朗戰爭被認為是自工黨政府上台並承諾提高生活水準以來，對家庭財務造成的最大衝擊。這次衝突可能削弱英國民眾的個人財務狀況，而這些狀況此前正從2022年俄羅斯入侵烏克蘭引發的通脹衝擊中逐步恢復。

經濟學家預測，通脹率可能接近英國央行2%目標的一倍。英國司機已因戰爭爆發後燃油價格快速上漲而承壓，貸款機構也因市場預期央行將加息而提高按揭成本。隨着夏季來臨，能源帳單預計還將因天然氣和電力價格上限上調而進一步上漲。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

企業信心跌至六年最低水準

與此同時，根據德勤（Deloitte）的另一項調查，伊朗衝突也使英國企業信心跌至疫情初期以來的最低水準。

德勤的季度調查顯示，3月下半月淨信心指數從2025年底的-13%暴跌至-57%，為2020年第一季度以來的最低水準。

德勤也發現，淨79%的公司首席財務官預計未來12個月的招聘人數將會下降，高於去年年底的55%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

