特朗普批移交查戈斯群島主權「愚蠢」　英媒：英國擱置移交議程

美國總統特朗普（Donald Trump）稱英國與毛里求斯之間的查戈斯群島（Chagos Archipelago）主權移交協議「極其愚蠢」後，相關協議已被迫擱置。據報英國政府已從即將於5月發表的英王演說中，刪除提及查戈斯群島法案的部分。



有關交還查戈斯群島的協定於2025年5月，當時獲得特朗普政府支持，但到今年初開始，特朗普多次批評該項協議。如今在缺乏美國同意之下，施紀賢（Kier Starmer）政府無法推進立法。英國官員周五承認，該法案已錯過本屆國會會期，無法在本月底結束的會期內正式生效。

國際法院2019年裁定英國對查戈斯群島的管轄屬非法，聯合國大會亦要求英國歸還主權。根據協議條款，英國將把該群島的主權移交給毛里求斯，但將繼續租用最大的島嶼迪戈加西亞島（Diego Garcia）99年，以每年支付1.01億英鎊（約10.65億港元）租金的價格——該島設有美英聯合軍事基地。

2026年2月20日，圖為迪戈加西亞島美英聯合軍事基地（Diego Garcia Base）的資訊圖表。（Getty）

特朗普1月批評該協議「極其愚蠢」，並強調擁有島嶼主權重要性，如美國希望佔領格陵蘭島，因此與歐洲關係一度降至冰點。及後，美以伊開戰，施紀賢拒絕讓美軍使用英國的空軍基地作攻擊伊朗之用，令關係進一步惡化。

《泰晤士報》指出，英國政府目前試圖說服特朗普改變主意，亦承認若無特朗普支持，協議無法繼續推進。英國正與美國、毛里求斯溝通。

保守黨和改革黨（Reform UK）都曾強烈批評這項協議，但如今都對協議被擱置表示歡迎。保守黨領袖栢丹娜（Kemi Badenoch）批評，施紀賢政府自願交出「英國的主權領土」，還要繳付350億英鎊去租回「本來已是我們的」重要軍事基地。