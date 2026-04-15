孟加拉出發難民船於安達曼海翻沉　聯合國難民署：約250人失蹤

據聯合國難民署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）駐孟加拉國分支機構4月14日公布，一艘難民船日前在安達曼海（Andaman Sea）翻沉，約有250人失蹤。據指出，失蹤難民包括羅興亞人（Rohingya）及孟加拉公民。



圖為2009年1月24日，位於瑞士日內瓦的聯合國難民署（UNHCR）總部。（etty Images）

該兩個機構發表聯合聲明稱，涉事拖網船從孟加拉南部德納夫（Teknaf）出發，在前往馬來西亞途中，因遭遇狂風巨浪，導致本來就超載的船隻傾側及沉沒，船上載有婦女及兒童。

聲明未提及難民船出事日期。新華社則引述媒體報道，初步信息顯示，該艘船出發時或載有280人，4月4日駛離孟加拉。據孟加拉海岸警衛隊說，一艘海警船9日下午在海上救起9人。

其中一名生還者稱，難民船出發4天後出事，他們在海上漂了將近36個小時後獲救。有生還者稱，自己是被人口販子誘騙上船的，販子承諾給他一份在馬來西亞的工作。