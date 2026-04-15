Lululemon遭美國調查運動服是否含永久化學物　集團指2年前已停用

美國德州檢察總長帕克斯頓（Ken Paxton ）已對加拿大品牌Lululemon（中譯露露樂檬）展開調查，懷疑其運動服裝中可能含有有害化學物質。但Lululmeon表示，早在兩年前就已停止使用所謂的「永久化學物質」（forever chemical）。



據《加拿大廣播公司》（CBC）報道，德州總檢察長4月13日在官網上公布這項調查，主要關注Lululemon的運動服裝是否含有全氟烷基（perfluoroalkyl）和多氟烷基物質（polyfluoroalkyl，PFAS）。

2022年11月23日，美國加州聖地牙哥（San Diego）的一間購物中心，可以看見運動服裝品牌Lululemon的標誌。（Reuters）

報道指，這些所謂的「永久化學物質」不易分解，德州檢察總長辦公室表示，Lululemon品牌一直強調其健康和永續的營銷策略，其顧客不會想到產品可能存有這些物質。

檢察總長辦公室也宣布，將審查該公司的「限制物質」清單、檢測規程和供應鏈運作方式，以確定Lululemon的產品是否符合其宣稱的安全標準。

帕克斯頓在一份聲明中表示：「美國民眾在為自己和家人做出健康選擇時，不應該擔心自己被欺騙。」

聲明亦提到，研究對這些「永久化學物質」的安全性提出質疑，這些物質可能與內分泌紊亂、不孕症、癌症和其他健康問題有關。

Lululemon 同日透過電郵向美媒發聲明稱，自2024年初逐步淘汰PFAS以來，該公司的產品中已不再使用PFAS。聲明又指，這種化學物質曾用於其耐用防水產品中，但這類產品在其產品系列中所佔比例很小。

Lululemon表示：「顧客的健康和安全至關重要，我們的產品符合甚至超越全球監管、安全和品質標準。我們要求所有供應商定期委託信譽良好的第三方機構對包括PFAS在內的受限物質進行檢測，以確保其持續合規。」

2024年8月21日，英國牛津郡，圖為Lululemon零售店外展示的品牌標示。（Reuters）

Lululemon表示，該公司已獲悉司法部長辦公室的質詢，並正在配合提供所需文件。