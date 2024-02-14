美研究指大牌子紡織品藏有毒物質PFAS　Costco、Lululemon上榜

國外有2項研究在床上用品、桌布以及運動服等數十種常見的紡織品中，檢測到被稱為「永遠化學品」的有毒物質「全氟／多氟烷基物質」（PFAS），凸顯人們可能透過受污染飲用水、食物和母乳接觸到PFAS外，還可能透過皮膚接觸、室內空氣和灰塵大量暴露於PFAS之下的風險。



據美國環境工作組織（EWG）報道，倡議環境與健康的研究組織Toxic-Free Future對床上用品、戶外服裝、桌布和餐巾紙這3大類別中的60種產品進行檢測，發現其中35種產品的氟含量超過了100ppm，顯示相關產品存有大量PFAS。

名牌產品也含有PFAS 研究建議「最好不要購買」（點圖放大看看被點名含有毒物質的部分品牌）：

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與此同時，環境健康新聞與健康部落格Mamavation的研究發現，女性運動服也存在PFAS，其中甚至還包括了知名品牌Old Navy、Lululemon等的瑜珈褲。

相關調查對32件運動服進行檢測後發現，有四分之一服裝的有機氟含量介於10ppm至284ppm之間，增加人們透過衣物接觸PFAS對健康構成的風險。

目前專家還不清楚服裝中的PFAS對人體的整體暴露有多大影響，但由於這些化合物中有許多會在體內積聚，因此隨著時間的推移，有PFAS塗層的衣服可能會因每次穿著而增加健康風險。

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杜克大學的研究人員也測試了用於眼鏡和面罩的防霧噴霧劑和布料的PFAS，發現所有產品都含有FTOH和FTEO，而這些產品的製造商均未明確標明產品成分。此前，聖母大學的研究人員也對231種化妝品進行測試，發現有逾半產品的成分標籤上也沒有列出任何PFAS化合物。

EWG指出，人們在選擇產品時，可以選擇避開防水、耐油脂或經久耐用的產品，並在產品上尋找「不含PFAS」的標籤，以避免使用到含有PFAS的產品，從而為健康造成風險。

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