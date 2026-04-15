美能源部長口誤「國家正朝錯方向發展」　澄清是指拜登治下｜有片

美國能源部長賴特（Chris Wright）4月14日發表演講時，突脫口稱「國家正朝錯誤的方向發展」（We’re going in the wrong direction）。部門後來公布賴特演講的剪輯版本卻未包含相關言論，因而引起外界關注。對此，能源部發言人Ben Dietderich澄稱，賴特當時是指國家在前總統拜登（Joe Biden）治下國家朝錯方向發展，而不是現屆的特朗普政府，並強調剪輯內容符標準程序。



美媒報道，賴特當日在紐約出席天然氣管道動土儀式時發表上述言論。他先是批評前朝拜登政府實施能源減量政策，並強調這不是國家應走的方向。

他其後稱，特朗普將反其道而行，推動能源增量政策，致力於降低美國人的生活成本，及提高美國人的就業機會和工資。

賴特講話完整內容，疑似口誤一刻位於影片21分44秒：

然而，賴特在盛讚特朗普後卻突然稱：「只是因為我們看起來正朝錯誤方向前進，不代表那就是我們前進的方向。」他在話畢後出現些微結巴，似乎意識到自己剛才有口誤。

能源部後來上傳了一段約3分半鐘的剪輯影片，但並未包括上述言論。Ben Dietderich隨後否認故意剪走該疑似口誤片段，並澄清賴特原話的意見，強調後者的完整演講早已上傳至社交媒體X供大眾觀看。

2026年4月14日，美國能源部長賴特（Chris Wright）在紐約出席天然氣管道動土儀式時發表演講。（X@ENERGY）

報道指，這已經是賴特最近第二次發表惹人關注的錯誤言論。他上月曾誤指美國海軍在伊朗戰爭期間，成功護送一艘油輪通過霍爾木茲海峽，但在數分鐘後迅速刪除帖文。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）其後否認美軍曾為油輪護航。