阿拉斯加會談在即　特朗普口誤：我將去俄羅斯

8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）將在美國阿拉斯加舉行會。不過據《紐約時報》當地時間8月11日報道，特朗普似乎誤把阿拉斯加當成了俄羅斯領土，在當天的新聞發布會上表示自己「將前往俄羅斯」。



報道稱，特朗普在發布會上談到普京時提到「我將於周五前往俄羅斯」，並且在幾分鐘後還又說了一遍。特朗普表示他「要看看普京到底想幹什麼」，並且會判斷俄方提出的「是否是一項公平的協議」。

在19世紀之前，阿拉斯加是俄羅斯領土。但在1853年俄羅斯與英法等國爆發克里米亞戰爭後，俄羅斯方面擔心英屬北美（即現今的加拿大）會佔領阿拉斯加，且阿拉斯加此前並未給俄羅斯帶來太多實際利益。1867年，俄羅斯以720萬美元的價格將阿拉斯加賣給美國。1959年初，「阿拉斯加州」正式成立，成為美國的第49個州。

不過，目前白宮方面還是沒有透露15日美俄兩國總統在阿拉斯加進行會晤的具體地點、日程安排等資訊。《紐約時報》評價稱，這反映出此次會談的準備工作十分倉促。

2025年8月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席新聞發布會上。（Reuters）

而對於俄烏衝突的另一個當事方烏克蘭，特朗普在發布會上駁斥烏克蘭總統澤連斯基有關「烏克蘭憲法禁止他將土地『贈與』侵略者」的表態，並重申他會繼續和俄方討論所謂的「土地交換」方案。

澤連斯基也沒有收到參加此次阿拉斯加會談的邀請。澤連斯基此前曾表示，要達成任何俄烏衝突的相關協議都必須在停火後再做協商，以免在談判過程中前線還在交火、戰局發生變化。但據《紐約時報》報道，特朗普並未要求俄方近期必須停火，也沒有提到對烏克蘭的保護和合作。但特朗普明確表示，和俄羅斯達成協議才是會談的關鍵。

「我擅長做交易。」特朗普說。

