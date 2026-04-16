特朗普：倘鮑威爾任期屆滿後不離職　將開除其聯儲局主席職務

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月15日威脅稱，如果現任美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在任期屆滿後不離職，便會將其解僱。



特朗普周三接受霍士新聞採訪時，稱他雖然一直想解僱鮑威爾，但為免引起爭議而沒付儲實行。

特朗普被問到會如何應對鮑威爾任期屆滿卻不離職的情況時，他強調：「如果他（鮑威爾）不按時離職，我就得解僱他。」

鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月15日結束，理事職務的任期則於2028年才屆滿。特朗普此前已宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為新任聯儲局主席，相關參議院提名聽證會定於21日舉行，但目前尚不清楚美國共和黨議員是否已有足夠票數來推進其提名。

2025年9月17日，美國華盛頓特區，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在聯邦公開市場委員會發布利率政策聲明後舉行的新聞發布會上發表講話。（Reuters）

針對鮑威爾涉總部翻新工程超支的爭議，特朗普稱無論事件起因是無能、腐敗還是兩者皆有，都應續推進調查。