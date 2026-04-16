特朗普：倘鮑威爾任期屆滿後不離職 將開除其聯儲局主席職務
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月15日威脅稱，如果現任美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在任期屆滿後不離職，便會將其解僱。
特朗普周三接受霍士新聞採訪時，稱他雖然一直想解僱鮑威爾，但為免引起爭議而沒付儲實行。
特朗普被問到會如何應對鮑威爾任期屆滿卻不離職的情況時，他強調：「如果他（鮑威爾）不按時離職，我就得解僱他。」
鮑威爾的聯儲局主席任期將於5月15日結束，理事職務的任期則於2028年才屆滿。特朗普此前已宣布提名聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）為新任聯儲局主席，相關參議院提名聽證會定於21日舉行，但目前尚不清楚美國共和黨議員是否已有足夠票數來推進其提名。
針對鮑威爾涉總部翻新工程超支的爭議，特朗普稱無論事件起因是無能、腐敗還是兩者皆有，都應續推進調查。
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