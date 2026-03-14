美國聯邦法官駁回特朗普政府對鮑威爾傳票　司法部將提起上訴

美國一名聯邦法官3月13日（周五）表示，他已阻止司法部針對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發出的傳票，該調查名義上與央行翻新工程的管理有關。美國檢察官皮羅（Jeanine Pirro）同日表示，司法部將對阻止其向聯儲局主席鮑威爾發出傳票的裁決提出上訴，



美國全國廣播公司（NBC）報道，美國華盛頓特區地方法院首席法官James Boasberg在一份法庭文件中寫道，「大量證據表明，政府向聯儲局發出傳票，意在迫使其主席投票支持降低利率或辭職。」

2025年7月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）參觀目前正在裝修的美聯儲總部大樓（Federal Reserve Board building）時，與聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）一起向媒體發表講話。（Reuters）

James Boasberg稱，「另一方面，政府幾乎沒有提供任何證據表明鮑威爾主席犯罪；事實上，其給出的理由如此薄弱且缺乏實質依據，以致法院只能認定這些理由純屬藉口。」並指，「因此，法院認定這些傳票是基於不當目的而發出，將予以撤銷。」

鮑威爾此前表示，一些政府官員去年抓住他的證詞和聯儲局翻新工程不放，而這些都只是「藉口」。他說，「我們設定利率時是依據對公共利益的最佳判斷，而不是遵循總統的偏好，因此才會面臨被追究刑事責任的威脅。」