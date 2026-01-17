特朗普暗示對哈塞特出任聯儲局新主席感猶豫　冀對方「留任現位」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月16日暗示，他對提名白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）出任美國聯儲局新主席一職感猶豫，稱希望對方「留在現時的位置」（keep you where you are）。哈塞特此前被視為下任聯儲局主席的大熱候選人



美媒CNBC報道，特朗普16日在白宮出席活動時，恰巧看到哈塞特坐在觀眾席上。他其後稱讚後者此前在電視上發表講話的表現，並說：「說實話，我其實想讓你留在現時的位置。」

2026年1月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮出席有關醫保的活動時發表講話。（Reuters）

特朗普表示，若哈塞特離開現職，將令政府失去一名在經濟議題上極具影響力的發言人，並補充指：「這情況令我深感擔憂。」（It's serious concern to me）

哈塞特一直被認為是接任聯準會主席的熱門人選，聲勢與另一熱門人選聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）不相伯仲。

2025年9月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮橢圓形辦公室聆聽國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）與記者交談。（Reuters）

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）任期將於今年5月結束，特朗普此前已指出，會在未來數週公布新任主席人選的提名。