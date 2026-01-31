沃什獲提名掌聯儲局　關鍵共和黨人反對：直至鮑威爾被查爭議結束

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月30日宣布，提名美國聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）擔任下任聯儲局主席。倘提名獲得參議院通過，他便能正式出任下任主席。然而，握有關鍵一票的共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）已表明，現任聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）遭刑事調查爭議被徹底「解決」前，他將反對任何提名。



路透社30日報道，特朗普的聯儲局提名須先經參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）審批，再提交至參議院全體會議投票，而委員會成員之一的蒂利斯扮演着關鍵角色。

2017年5月8日，美國紐約市，胡佛研究所經濟學研究員、史丹佛商學院講師沃什（Kevin Warsh）在美國紐約市舉行的索恩投資會議上發表演說。（Reuters）

雖然共和黨在委員會以13比11的微弱優勢佔據多數席位，但由於蒂利斯已表態反對，再加上所有民主黨人很可能也持反對態度，這意味着提名程序很大機會無法推進至參議院全體會議。

蒂利斯30日在社交媒體發文時，稱反對提名的決定並非針對沃什，甚至認為後者是合格的提名人選。他重申，司法部對鮑威爾的刑事調查得到全面、透明的處理前，他將反對任何聯儲局提名人的任命。

2026年1月30日，美國華盛頓特區，共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）在國會山莊發表講話。（Reuters）

蒂利斯強調：「任何理性的人都無法將其（鮑威爾）解讀為具有犯罪意圖，保護聯儲局獨立性免受政治幹預或法律脅迫是絕不能妥協的事項。」