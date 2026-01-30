特朗普擬1.30公布聯儲局主席人選　彭博：白宮準備提名沃什

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月29日表示，他計劃在30日宣布新任聯儲局主席人選，以接替將於5月任期屆滿的鮑威爾（Jerome Powell）。有知情人士同日向路透社表示，聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）當天與特朗普會面；彭博社則指，特朗普政府據報準備提名沃什領導聯儲局。



圖為2026年1月28日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。 （Reuters）

特朗普在今年首次內閣會議上稱，他擬下星期公布新任聯儲局主席人選，「我認為這個人會做得很好」。他也在會上再次強調，聯儲局應大幅減息，又稱聯儲局當前利率「高得不可接受」。同日稍早時間，他又也再次批評鮑威爾，指對方「再次拒絕減息」，並聲稱美國利率應該在世界上處於最低水平。

特朗普同日較後時間在甘迺迪中心出席活動時，改口稱在周五（30日）早上公布接替鮑威爾的人選。

在內閣會議舉行前一天，聯儲局的議息會議公布維持利率不變，將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間。

路透社報道，目前，接替鮑威爾的候選人名單已縮減至四人，分別為：貝萊德全球收益首席投資官里德（Rick Rieder）、聯儲局前理事沃什、聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）、白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett），這四人都支持特朗普的減息觀點。

根據美國法定程序，聯儲局主席由美國總統提名人選，須經參議院批准。

消息人士提到，沃什29日曾到白宮與特朗普會面，並指特朗普對沃什非常滿意。預測市場的Polymarket數據顯示，沃什成為下任聯儲局市席的機會急升至86%。不過消息人士強調，特朗普仍未有最終決定。