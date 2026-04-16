美國軍人殺妻後疑潛逃香港　FBI：已在海外成功逮捕並押送美國

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，調查人員早前發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。美國聯邦調查局（FBI）4月15日公布最新消息，稱已成功在美國海外逮捕他，並將他押解到美國。



FBI局長帕特爾（Kash Patel）周三在社交平台發文，稱David Varela是一名美國海軍後備人員，在逃亡海外超過兩個月後，被成功逮捕。帕特爾還在帖文中讚揚移民及海關執法局（ICE）旗下國土安全調查局（HSI），以及多方跨機構的合作，才最終將Varela逮捕。

美媒WAVY引述Guerra家人稱，在美國警方通知下，才知道疑犯Varela現已被拘捕，還相信他最快會在周四出庭。

美媒早前引述FBI文件指出，在Lina Guerra遺體被發現後同時，Varela搭乘前往香港的航班，且其WhatsApp資訊也顯示，David Varela發送的位置資料來自香港。Varela也因涉嫌殺Guerra被控有一級謀殺罪。

另外，日前也有報道指，David Varela疑於3月底現身本港。美國當地傳媒WTKR引述目擊者報道，有俄羅斯籍女子在3月底在香港山頂遇上Varela，對方說已抵港一個多月，並嘗試在港求職，「我和朋友們在香港。我們在景點排隊時遇到了他。他自我介紹為 David，說他在尋找一位俄羅斯妻子。」

WTKR也引述目擊者拍攝下懷疑是Varela的相片，傳媒則與Varela的家人查證，通過詢問相片中男子手臂上的紋身，認為相片中男子有極大可能是Varela本人。