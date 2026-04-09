美國長島連環殺人懸案　建築師終承認殺8女　犯案時間橫跨17年

美國紐約2010年爆出長島連環殺人懸案，警方在海灘找到多具人類遺骸，大部份為年輕女子，至2023年出現突破，警方起訴建築師霍伊爾曼（Rex Heuermann），他當時否認犯罪。案件在4月8日於紐約繼續審理，霍伊爾曼終承認殺害8名女子，犯案時間由1993年至2010年。



長島連環殺人案在美國轟動一時，Netflix曾以此為題材，拍攝成2020年電影《那些消失的女孩：追緝長島連環殺手》（Lost Girls）。

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霍伊爾曼被控7項謀殺罪，罪行發生時間在1993年至2010年間，2026年4月8日，62歲的他向法官承認控罪，即勒死有關女性，大多數是20多歲女子，並肢解部份人，然後將屍體放於粗麻布包裹丟棄。

他更在庭上承認有犯下第8宗謀殺案，不過該案未在控罪之列。檢方表示，預計他會在6月再次出庭時被判處終身監禁，不得假釋。

警方起訴建築師霍伊爾曼（Rex Heuermann）殺害多名女子。圖為霍伊爾曼（Reuters）

警方在2010年時開始留意此案，當時警方為尋找24歲失蹤女子吉爾伯特（Shannan Gilbert），意外在長島（Long Island）的吉爾戈海灘（Gilgo Beach，暫譯）找到多具遺體，據報結果在2010至2011年，警方在長島海灘及附近地區共發現11具人類遺骸，為9名女性、1名男性和1名幼兒，包括吉爾伯特。

調查人員一直試圖判斷此案是一人或是多名襲擊者所為，但10多年來未有答案，案件成為懸案，至2023年中迎來突破，警方宣布起訴紐約建築師霍伊爾曼。

警方憑Pizza餅邊DNA確定疑兇

檢察官向法庭遞交的文件顯示，警方判定霍伊爾曼與案有關的原因，是在他2023年1月丟棄的Pizza餅邊找到的DNA樣本中，確認與包裹其中1名受害者的粗麻布上發現的1根頭髮DNA匹配。

美國長島連環殺人案：警方在霍伊爾曼2023年1月丟棄的Pizza餅邊找到的DNA樣本中，確認與棄屍現場發現的1根頭髮DNA匹配（Reuters）

霍伊爾曼是一名建築師，1994年在紐約市創立公司RH Consultants and Associates。他已婚，育有兩名孩子。在霍伊爾曼被捕後，妻子提出離婚。

霍伊爾曼被指針對多名性工作者犯罪，檢方稱，霍伊爾曼疑用即棄電話與受害人溝通，在犯案後把電話棄掉。調查人員在查閱電話紀錄後判斷，兇案發生的時候是在霍伊爾曼妻兒不在城市內的時候。