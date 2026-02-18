美國男涉殺妻被控一級謀殺　遺體塞進冰櫃　美媒：犯案後逃至香港

美國38歲男子David Varela涉嫌殺害妻子Lina Guerra，警方2月初在屋內冰櫃發現遺體，起訴男子一級謀殺罪名，據美媒2月18日引用聯邦文件報道，David Varela去向仍未明，調查人員發現他於2月5日左右乘坐飛機前往香港。



事發於美國維珍尼亞州諾福克（Norfolk），綜合美媒《紐約郵報》、WAVY等報道，Lina Guerra現年39歲，她的兄弟在2月2日報案，指她失蹤，已有逾2星期未與她聯絡，及後警方發現也未能聯絡她的丈夫David Varela，2月5日取得搜查令後破門入屋，在屋內廚房冰櫃發現Lina Guerra的遺體。

警方2月6日以藏匿屍體罪起訴David Varela。

39歲女死者Lina Guerra（Norfolk Police Dept.）

至2月10日，法醫在驗屍後裁定死因為他殺。

2月12日，警方宣告再起訴David Varela一級謀殺罪名，但未公布犯案動機和具體情況，僅稱暫無更多細節可揭露。

美媒WAVY引用聯邦文件指，當地警方之後聯繫國土安全調查部門、聯邦調查局尋求協助，國土安全調查部門認定David Varela於2026年2月5日左右搭乘飛機前往香港，且其WhatsApp資訊也顯示，David Varela發送的位置資料來自香港。

報道指，David Varela為海軍預備役軍人，他在哥倫比亞有親屬，與香港並沒有任何明顯聯繫。

當地警方正與國家機構和國際刑警組織合作，希望找到David Varela，將其引渡回美國接受審判。

據Lina Guerra的家人向傳媒指，David Varela曾向他們聲稱Lina Guerra因高買罪名而坐牢，甚至發送照片，指自己前往探監，但美媒引用法庭文件指，Lina Guerra從未遭起訴高買。