日本11歲男童被殺案　日媒指疑犯繼父承認：我一時衝動勒死了他

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，37歲繼父安達優季4月16日被捕。據日媒報道，安達優季在被捕前自願接受詢問時曾表示，他「一時衝動將兒子勒死了」。另外亦有報道指，安達優季承認「在送孩子上學後在城裏殺害了他，並將屍體遺棄在現場」。



日本媒體就男童棄屍案的報道：

《富士新聞網》4月17日報道，37歲的安達優季涉嫌於3月23日至4月13日期間遺棄其11歲兒子安達結希的屍體。

安達優季在接受警方盤問中承認殺害及棄置安達結希的屍體，惟據警方17日最新披露，在安達優季被捕前接受自願偵訊時，他曾表示自己「一時衝動將他（安達結希）勒死」。

警方表示，根據驗屍結果，安達結希的死因「不明」，「屍體上並沒有刀傷或割傷」。

此外，警方發現安達優季駕駛車輛的行車紀錄器部分資料已被刪除。

據《全日本新聞網》同日報道，安達優季已承認將兒子送至學校後，在市內另一個地點將其殺害並棄屍。

據信，安達優季曾多次轉移並藏匿安達結希的屍體。