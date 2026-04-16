日本11歲男童死亡案　繼父承認謀殺　日媒：與男童母婚外情結緣

日本京都府11歲男童安達結希3月23日返學途中失蹤，其屍體於4月13日在京都府南丹市的森林被發現。《日本放送協會》（NHK）引述消息人士報道，因涉嫌棄屍而被捕的繼父安達優季（37歲）已承認殺害安達結希。而據《週刊文春》的報道，安達優季原本有一位大他16歲的妻子，在工廠上班時結識男童的母親。兩人其後發展婚外情，安達優季最後選擇與妻子離婚，與安達結希的母親再婚。



日本媒體就男童繼父涉嫌棄屍被捕的報道：

《日本放送協會》4月16日報道，被捕疑犯名為安達優季（37歲），是南丹市居民，是一名公司職員。

警方稱，安達優季涉嫌於3月23日上午至4月13日下午4時45分左右期間，將11歲的小學生安達結希的遺體轉移並藏匿於南丹市的森林中。

此外，警方也懷疑安達結希的遺體曾被轉移至4月13日發現的森林以外的其他地點。

警方表示，安達結希的死因不明，警方相信他3月下旬時過世。

繼父疑犯安達優季與男童母親在工廠結識

《週刊文春》同日引述認識安達一家的當地居民報道，安達結希的母親和疑犯安達優季是在京都府京丹波一間生產電機設備的工廠認識。

安達結希的母親曾在東京當理髮師，結婚生子後離異，其後搬回家鄉南丹市。而安達優季則從京都市的一所高中畢業後，在工廠找到了一份全職品質管理工作。他工作勤奮，一步步晉升，聽說他最近已升為部門科長。

報道引述工廠的員工表示，「聽說安達優季之前已婚，妻子比他大16歲，我相信他們有一個孩子，今年應該10歲左右。儘管如此，安達優季還是愛上了安達結希的母親，一位單身母親。」

兩人據報在工廠休息時間總是形影不離。

這位工廠同事指：「他們在休息室裏舉止親密，我對他們兩人說：你們倆看起來相處得不錯啊。他們卻反指他們在開會。公司對他們過從甚密有看法，其後將安達結希的母親調去了另一個部門。

然而，他們之間的「禁忌之戀」並未就此結束。

工廠同事表示：「我們還沒反應過來，安達由紀就和比他大16歲的妻子離婚了，並在去年12月和安達結希的母親再婚。自從安達優季和安達結希的母親結婚後，他請假的時間就多了，而且經常看起來心事重重，所以我們很擔心。」

安達結希失蹤翌日 一家原打算到台灣新婚旅行

據報道，安達一家三口原本打算到台灣慶祝新婚，日期就訂在3月24日，即男童安達結希失蹤翌日。

據當地警方和市教育委員會稱，3月23日上午8時左右，安達結希乘坐其繼父駕駛的汽車前往小學附近。他在下車後失蹤。他的班主任大約在早上8時30分發現他缺席，但直到上午11時50分左右才通知她的父母。

當地警方其後在3月29日，離安達結希小學3公里的地方尋獲他的黃色書包，然後又在4月12日，離他小學6公里的地點尋回一雙疑似是他事發時穿着的鞋子。

鑑於男童失蹤3周期間，他的書包、鞋子及遺體分別出現於不同的地點，且彼此之間有一定的距離，有聲音質疑是疑犯故布疑陣，當地警方正致力釐清男童的死亡原因和重組案情。