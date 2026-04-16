日本11歲男童遭繼父殺害　生前曾抱怨「家有怪大叔」：一直在吵架

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，隨着37歲繼父安達優季被捕，更多關於嫌犯的背景與家庭內幕浮出水面。根據日媒《週刊新潮》報導，嫌犯安達優季在職場上是一名表現優異的「菁英課長」，然而在家庭內部，受害男童生前曾向同校家長抱怨「家裏有個奇怪的大叔」，揭示家庭背後不為人知的關係。



職場評價極高 精明的明星課長

報道指出，安達優季自18歲起便進入當地一家電子零件工廠服務，至今已近20年。上司與同僚對其評價極高，形容他「頭腦聰明、工作能力強」，且擅長協調各部門紛爭，於2025年順利升職為課長。

日媒4月9日報道，日本11歲男童安達結希失蹤超過兩週一案，事發當天接載男童的「父親」其實並非男童的生父。(新聞截圖)

京都11歲男童遭棄屍 37歲繼父被捕：

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在同事眼中，安達平時語氣溫厚，並非暴力之人。然而自2025年12月與男童母親入籍後，他的狀態出現明顯異樣，不僅回應變得曖昧不清，更被同僚察覺「失去了往日的霸氣」，彷彿深陷某種煩惱。

家庭裂痕浮現 男童生前曾吐「一直吵架」

與職場上的正面形象相反，受害男童安達結希對這位「新爸爸」似乎充滿排斥。據同校家長透露，結希生前曾私下抱怨「有個奇怪的大叔住進我家，一直在吵架」、「真的很討厭」。

案發時間點也出現巧合。嫌犯在3月20日至22日連假前，曾以「體調不良」為由請假，而在結希失蹤當天的23日早晨，又以「家裏一團亂」為由聯繫公司。男童母親在案發期間曾請假數日，對同事宣稱是要去「台灣新婚旅行」，這與當時孩子失蹤、生死未卜的狀況完全背道而馳，令調查人員高度關注。

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悲劇的導火線 從火災遷居到再婚悲劇

據悉，結希的母親原本與孩子單獨居住，因2025年家中發生火災才搬回位於南丹市的老家，並於12月與同廠同僚安達優季結婚。鄰居回憶，結希從小愛笑、活潑，是曾祖母與祖母萬分疼愛的長孫，這宗慘劇讓原本平穩的農村家庭徹底破碎。而警方目前正針對安達優季進行深入調查。

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