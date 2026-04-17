日本11歲男童被殺案　日媒：警方分析繼父手機應用定位尋回遺體

日本京都府南丹市11歲男童安達結希遭棄屍命案，隨着37歲繼父安達優季被捕，更多當地警方如何偵破案件的細節曝光。據《讀賣新聞》報道，京都府警方是透過分析疑犯安達優季智能手機應用程式獲取其定位信息，並利用這些信息找到安達結希的屍體和個人物品。



日本媒體就男童棄屍案的報道：

據報道，安達優季4月16日（周四）向調查人員承認殺害安達結希。

調查人員指安達優季向他們表示：「毫無疑問，是我做的。」

京都府警察廳分析了繼父疑犯安達優季智能手機上的應用程式。根據其自3月23日安達結希失踪以來的行踪信息，鎖定安達優季可能停留過的地點，進行重點搜尋。

4月12日，京都府警察廳派出約50名警員，在安達結希就讀小學西南方約6公里處的山區展開搜索。他們發現一雙與男童運動鞋相似的黑色鞋。隨後，他們連續四天在該地區進行搜索。4月13日，他們在男童就讀小學以南約2公里處的山區發現男童屍體。

報道指，這兩個地點距離安達結希的住所、小學以及3月29日發現其書包的山區都比較遠。然而，京都府警察廳按照繼父手機應用程式定位的分析結果，認定這些區域是重要的搜索區域。正是這個判斷，最終讓警方得以尋回男童的屍體和鞋子。

2026年4月16日，日本京都府11歲男童安達結希早前返學途中失蹤，其屍體近日在南丹市被發現。因涉嫌棄屍而被捕的繼父安達優季已承認殺害安達結希。 圖為繼父疑犯安達優季。（網絡圖片）

據《日本時報》（Japan Times）報道，安達優季並非安達結希的生父。安達優季原本已婚，在與安達結希的母親發生婚外情後離婚，2025年年底與其再婚並入贅到安達家改姓。該家庭過往並無虐待兒童的紀錄。