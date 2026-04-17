伊朗被指擬處決首名女示威者　特朗普：轉告教宗吧｜有片

教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月16日訪問喀麥隆時，不點名批評「少數暴君」正以戰爭與剝削蹂躪世界，呼籲當事方果斷改變方向、摒棄衝突，停止為軍事或經濟利益剝削人民。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後被記者問到伊朗據報正計劃處決更多示威者，特朗普直率地表示：「去轉告教宗吧」（tell that to the Pope）。



特朗普16日在白宮見記者，當被問到為何近日與教宗發生爭拗，他否認這種說法，並表示自己「對教宗兵沒有敵意」，只是「必須做正確的事」。

被問到伊朗計劃處決首名女示威者時，特朗普指「轉告教宗吧」：

特朗普又指，並非與教宗有爭執，惟教宗指伊朗可以擁有核武器，而他則反對伊朗擁核。現場隨即有記者向特朗普稱，教宗從未在公開場合提出此說法。事實上，教宗曾多次譴責核武器，並明確呼籲世界各國放棄核武。

特朗普稱，「我有權不同意教宗的觀點。」他表示，「教宗必須明白，伊朗在過去幾個月殺害了超過42,000人。」「他們是完全手無寸鐵的抗議者。教宗必須明白這一點。這就是現實世界，一個殘酷的世界。」不過，他未說明相關數字的出處。

當被問到有關伊朗計劃處決更多示威者，其中包括首名女示威者的報道時，特朗普向記者表示：「去跟教宗說吧。」

多間伊朗人權組織近日表示，伊朗即將處決首位曾參與今年1月在德黑蘭爆發的反政府遊行的女示威者。

據伊朗全國抵抗委員會（NCRI）和人權活動家通訊社（HRANA）報道，赫馬蒂（Bita Hemmati）與包括其丈夫、34歲的馬吉德-阿斯爾（Mohammadreza Majid-Asl）在內的其他三名被告一同被判處死刑。